Jasper Cillessen lacht om ‘Oranje-garantie’ van Koeman en wijst op Van Gaal

Vrijdag, 3 maart 2023 om 15:05 • Guy Habets

Jasper Cillessen weet dat een plekje in de voorselectie van het Nederlands elftal niet alles zegt. De doelman van NEC, die hoopt dat hij onder bondscoach Ronald Koeman weer in aanmerking komt voor het plekje onder de lat bij Oranje, werd door Louis van Gaal niet meegenomen naar het WK en dat maakt dat Cillessen nu voorzichtig is.

Vrijdagmiddag werd bekend dat de doelman uit Groesbeek een van de vijf keepers is in de voorselectie van Koeman voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Tegen Voetbal International zegt Cillessen dat hij weet dat dat geen garantie is. "Ik moet gewoon fit blijven en hopen dat ik er dan definitief bij zit", zo klinkt het. "Het Nederlands elftal blijft iets speciaals. Ik moet mijn eigen ding doen en dan is het aan de bondscoach. Ik wacht netjes af."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De suggestie dat Cillessen een voordeel heeft omdat hij eerder vaak speelde onder Koeman, wordt door de goalie weggelachen. "Ik speelde onder Louis van Gaal ook op het WK in 2014...", doelt hij op het mislopen van het wereldkampioenschap in Qatar van afgelopen winter. Toen verrasten Van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek door Cillessen en ook Mark Flekken niet mee te nemen. Justin Bijlow, Andries Noppert en Remko Pasveer kregen de voorkeur.

Komend weekend krijgt Cillessen de kans om te bewijzen waarom hij bij de definitieve selectie zou moeten zitten. NEC gaat op bezoek bij Ajax, waardoor de Groesbeker voor het eerst sinds zijn vertrek bij de Amsterdammers in 2017 weer terugkeert, en dat kan betekenen dat de doelman veel te doen krijgt. "Sinds Heitinga trainer is, is er wel wat veranderd. Toen we in januari thuis speelden tegen Ajax ging het wat stroever, nu merk je dat ze vrijer spelen. In de competitie doen ze het aardig. Ajax is een speciale club voor mij."