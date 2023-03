Slot raakt geïrriteerd op persconferentie: ‘Volgens mij al 812 keer uitgelegd’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 14:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:49

Arne Slot is blij dat Feyenoord met Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Quilindschy Hartman is vertegenwoordigd in de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman. De oefenmeester van de Rotterdammers reageert vrijdagmiddag op de persconferentie op het heuglijke nieuws voor zijn spelers en maakt van de gelegenheid gebruik om een misverstand rondom Hartman de wereld uit te helpen.

Het drietal Feyenoorders is aan een ijzersterk seizoen bezig, waardoor er al voorzichtig rekening werd gehouden met een mogelijke plek in de voorlopige selectie van Oranje. Slot kan niet exact zeggen hoe Geertruida, Wieffer en Hartman reageerden op de uitnodiging van Koeman. “Ik neem aan blij, ik zag ze wat later natuurlijk omdat we op het veld stonden toen de selectie bekendgemaakt werd”, begint de trainer op de persconferentie. “Ik denk dat ze het in de kleedkamer hebben gezien op hun telefoon. Ik heb ze tijdens de lunch gefeliciteerd. Het zal een beetje raar zijn als je daar niet blij mee bent, toch?”

Sinclair Bischop van ESPN kaart aan dat Wieffer en Hartman, in tegenstelling tot Geertruida, geen tussenstop hebben gemaakt bij Jong Oranje. De twee eerstgenoemde Feyenoorders speelden daarnaast pas respectievelijk 22 en negentien wedstrijden voor de koploper van de Eredivisie. “Het gaat inderdaad snel met ze, zeker omdat ze nog niet overdreven veel wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord hebben gespeeld”, zegt Slot daarover. “Maar de voorselectie bestaat ook uit best wel veel spelers, dus die nuance moet je denk ik wel maken. Daarentegen is het voor ons natuurlijk wel fantastisch. Vorig jaar hadden we met Tyrell Malacia, Guus Til en Justin Bijlow drie jongens die bij Oranje zaten. Het is heel mooi dat we er nu weer drie in de voorselectie hebben zitten.”

“Ik kan me zo voorstellen dat je dit in het begin van het seizoen niet had kunnen denken”, leidt Bischop zijn volgende vraag in. “Hartman was eigenlijk niet de beoogde linksback en Wieffer is door een blessure in het elftal gekomen. Geeft dat ook aan hoe snel het soms met spelers kan gaan?“ Slot vraagt de journalist van ESPN vervolgens ‘waarom Hartman niet de beoogde linksback was’. “Jullie hebben afgelopen zomer Fredrik Björkan en Marcos López gehaald. Hartman ging mogelijk op huurbasis naar Excelsior”, reageert Bischop. Slot maakt vervolgens – licht geïrriteerd – van de gelegenheid gebruik om dit misverstand de wereld uit te helpen. “Volgens mij heb ik al 812 keer uitgelegd dat wij bij deze club al heel lang heel erg fan zijn van Hartman, maar dat zijn fitheid twijfels gaf.”

De linksback van Feyenoord stond tussen 2021 en 2022 meer dan een jaar aan de kant met een gescheurde kruisband. “Daarom hebben we zekerheid aangetrokken met Björkan en López. Er is nooit gezegd dat Hartman daarin de nummer 3 in de rij was. Verre van zelfs. Dat is ook de reden waarom we hem niet naar Excelsior hebben laten gaan”, is de trainer duidelijk. “We zagen heel veel in hem, maar dan moest hij wel over een langere tijd fit zijn. Ik hoop dat dat misverstand, nu ik het ongeveer voor de 812e keer heb uitgelegd, écht uit de wereld is. Bij deze club hebben we altijd heel veel vertrouwen in hem gehad. Als een speler alleen twee jaar lang amper fit is, dan kan je daar als club natuurlijk niet volledig op bouwen. Daarom hebben wij de keuze gemaakt om die twee andere linksbacks in de zomer te halen.”