Voorselectie van Jong Oranje bevat twee debutanten én Devyne Rensch

Vrijdag, 3 maart 2023 om 14:19 • Guy Habets

De voorselectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen en Tsjechië is bekend. Devyne Rensch ziet zijn meeste ploeggenoten afreizen naar het 'grote' Oranje of andere eerste vertegenwoordigende elftallen, maar moet zich zelf melden bij het beloftenelftal. Ryan Flamingo en Million Manhoef maken voor het eerst deel uit van de voorselectie van Jong Oranje.

Rensch werd door bondscoach Louis van Gaal in augustus 2021 voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal en toen mocht hij ook meteen debuteren in de met 6-1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Daar bleef het echter bij voor de verdediger van Ajax, die ook het afgelopen WK in Qatar aan zich voorbij zag gaan. Ook Ronald Koeman heeft voorlopig geen plek voor Rensch, die zich dus wel bij bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje mag melden. De keuzeheer, die na het EK onder 21 van komende zomer stopt, heeft ook twee debutanten in de voorselectie opgenomen.

Manhoef en Flamingo, die allebei voor Vitesse spelen, zaten nog niet eerder bij de voorselectie van het Nederlandse beloftenelftal. Zij zouden in de oefenwedstrijden, die gespeeld worden in Zuid-Spanje, kunnen debuteren voor Jong Oranje. Eerst moeten ze de definitieve schifting nog overleven, omdat Van de Looi de selectie uiteindelijk nog zal verkleinen naar 23 spelers. De voorselectie bevat 26 namen.

In een reactie vertelt Van de Looi wat hij verwacht van zijn spelers tijdens de oefenwedstrijden en het trainingskamp dat belegd zal worden in Spanje. "Tijdens het trainingskamp willen we de basis leggen voor een succesvol EK 2023. We hebben met Noorwegen en Tsjechië twee goede tegenstanders gevonden, die ook allebei op het EK 2023 staan. De wedstrijden hebben we kort op elkaar gepland zodat we veel tijd hebben om met de groep te trainen." Op zaterdag 25 maart wordt er tegen Jong Noorwegen gespeeld en op maandag 27 maart is Jong Tsjechië de tegenstander.

De voorselectie van Jong Oranje:

Doelmannen: Jay Gorter (Aberdeen), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Jasper Schendelaar (PEC Zwolle).

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley), Bjorn Meijer (Club Brugge), Sepp van den Berg (Schalke 04), Mees Hilgers (FC Twente), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Denso Kasius (Rapid Wien), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) en Ryan Flamingo (Vitesse).

Middenvelders: Sven Mijnans (AZ), Wouter Burger (FC Basel), Ludovit Reis (Hamburger SV), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp), Daniël van Kaam (SC Cambuur) en Million Manhoef (Vitesse).

Aanvallers: Myron Boadu (AS Monaco), Joshua Zirkzee (Bologna), Crysencio Summerville (Leeds United), Elayis Tavsan (NEC), Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen) en Thijs Dallinga (Toulouse).