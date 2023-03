Flinke domper voor Klopp: man met 352 duels gaat vertrekken bij Liverpool

Vrijdag, 3 maart 2023 om 14:07 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:13

Roberto Firmino heeft Jürgen Klopp vrijdag in een persoonlijk gesprek verteld dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen, zo meldt Sky Sports. De 31-jarige Braziliaan, die in acht jaar tijd liefst 352 wedstrijden voor Liverpool speelde, kan aankomende zomer dus transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Firmino heeft volgens Sky Sports nog geen nieuwe club op het oog.

Er heerste al langer onduidelijkheid over de clubtoekomst van de valse nummer 9 bij Liverpool. Hoewel Klopp een langer verblijf van Firmino erg zag zitten, kiest laatstgenoemde er dus voor om de deur op Anfield aankomende zomer na acht jaar achter zich dicht te doen. De Braziliaan kampte dit seizoen regelmatig met blessureleed, waardoor hij een mindere rol van betekenis ging spelen dan voorheen. Ook zag Firmino met Darwin Núñez en Cody Gakpo twee flinke concurrenten komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met het vertrek van de 55-voudig international blijft alleen Mohamed Salah volgend seizoen nog over van het zo vaak bewierookte aanvalstrio van Liverpool waarmee prijs na prijs werd binnengehaald. Sadio Mané koos afgelopen zomer al voor een dienstverband bij Bayern München. Het trio Salah, Firmino en Mané won met Liverpool de Premier League, FA Cup, EFL Cup, Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubteams.

Het is zoals gezegd nog niet bekend waar de toekomst van Firmino ligt, al werd hij ruim een maand geleden door La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met Real Madrid. De sportkrant noemde ook Atlético Madrid, Internazionale, Al-Nassr en Al-Hilal als potentiële nieuwe werkgevers. De Braziliaan kwam in de zomer van 2015 voor 41 miljoen euro over van TSG Hoffenheim en was sindsdien goed voor 107 doelpunten en 78 assists in 352 wedstrijden voor the Reds.