Hoeveel goals heeft Cristiano Ronaldo gemaakt in zijn carrière?

Vrijdag, 3 maart 2023 om 15:20 • Laatste update: 15:20

Cristiano Ronaldo en doelpunten maken gaan hand in hand, maar hoeveel goals heeft de Portugees in zijn carrière gemaakt? De aanvaller van Al-Nassr is de maatstaf voor elke jonge aanvaller die ernaar streeft om profvoetballer te worden. In de loop van zijn twintigjarige-carrière heeft CR7 overal waar hij speelde records verbroken en dat doet hij op 38-jarige leeftijd nog steeds.

Hoewel Ronaldo vooral bekend staat om zijn periodes bij Real Madrid en Manchester United, schitterde hij ook voor Juventus en Sporting Portugal. Zijn rivaliteit met Lionel Messi gedurende het laatste decennium heeft het voetbal als geheel naar een hoger niveau getild, waardoor toeschouwers optredens hebben gekregen die wellicht nooit meer gezien gaan worden. Maar hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt?

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoeveel doelpunten maakte Ronaldo voor Al-Nassr?

Zijn transfer naar Al-Nassr is na zijn veelbesproken vertrek bij United een nieuw hoofdstuk in Ronaldo's carrière. In zes wedstrijden maakte hij tot dusver acht goals. In Saudi-Arabië ligt hij nog tot medio 2025 vast.

Hoeveel goals voor Manchester United?

Ronaldo is een inspiratie voor veel jonge voetballers, van wie sommigen uit de academie van Manchester United komen en samen kunnen spelen met hun idool. Toen hij in 2003 arriveerde als achttienjarig talent, stond Ronaldo niet echt bekend om zijn doelpunten. Integendeel, hij was meer beroemd vanwege zijn dribbels en flair.

Vanaf 2006 werd Ronaldo al snel de doelpuntenmaker die we kennen. Hij was United's topscorer in de laatste drie seizoenen van zijn eerste periode op Old Trafford en won daardoor de Ballon d'Or in 2008, voordat hij in 2009 de overstap maakte naar Real Madrid als de toen duurste speler in het voetbal.

Twaalf jaar later was de verloren zoon weer thuis, maar tegen het einde van zijn beste jaren keerde hij terug als een veteraan. Ondanks zijn leeftijd was Ronaldo echter opnieuw de topscorer van United met 24 goals. In totaal kwam hij uit op 145 doelpunten in 346 wedstrijden voor the Red Devils.

Hoeveel goals scoorde Ronaldo voor Juventus?

Ronaldo's overstap naar Juventus in 2018 kwam voor velen als een schok. Wat de mensen echter niet verbaasde, was hoe snel hij zijn vorm van Real Madrid voortzette in Italië. Terwijl de prijzen een beetje opdroogden, met name de Champions League, bleef Ronaldo de klinische doelpuntenmaker die hij voorheen was.

Tijdens zijn tweede seizoen werd Ronaldo de op een na snelste speler die vijftig doelpunten maakte in de Serie A en haalde hij Rui Costa in als de best scorende Portugees in de geschiedenis van de competitie. In zijn derde seizoen had Ronaldo al honderd doelpunten gemaakt en was hij de topscorer in de competitie met 29 treffers. In 143 wedstrijden maakte Ronaldo 101 doelpunten voor Juve.

Hoe vaak scoorde Cristiano Ronaldo voor Real Madrid?

De transfer die het voetbal volledig op zijn kop zette. Terwijl de transfers van Neymar en Paul Pogba worden geassocieerd met het veranderen van de transferdynamiek, veranderde Ronaldo’s transfer van 94 miljoen euro naar Real Madrid in 2009 de sport als geheel.

Ronaldo's tijd bij Madrid zorgde voor meer aandacht voor LaLiga en voetbal in het algemeen. Voor velen is het de gouden periode van het moderne voetbal, bepaald door zijn rivaliteit met de toenmalige Barcelona-ster Messi. Men weet niet waar te beginnen met de prestaties van Ronaldo tijdens zijn periode in Spanje.

Op het gebied van prijzen leidde de Portugese vedette Real vier keer naar het succes van de Champions League, terwijl hij hen ook hielp twee LaLiga-titels te winnen. Op individueel niveau won hij vier keer de Ballon d'Or, het meeste door een Europese speler.

Met betrekking tot het scoren van doelpunten brak hij de meeste records toen hij voor los Blancos speelde. Met name in het seizoen 2015/16 werd hij de topscorer aller tijden van de club en in de geschiedenis van de Champions League. In 438 wedstrijden was hij goed voor maar liefst 450 treffers.

Hoe vaak scoorde Ronaldo voor Sporting Portugal?

Wie had gedacht dat de zeventienjarige vleugelspeler met babyface, die in 2002 debuteerde voor Sporting, een van de grootste spelers aller tijden zou worden? Ronaldo speelde slechts één seizoen in het eerste elftal van Sporting zonder echt een doelpuntenmaker te zijn, maar iedereen, van zijn jeugdtrainer tot de grote Sir Alex Ferguson, zag het potentieel in hem. In 31 wedstrijden scoorde hij vijf doelpunten voor Os Leões

Hoe vaak scoorde Ronaldo voor Portugal?

Vaak zijn aanvallers niet in staat om hun clubvorm door te zetten richting de nationale ploeg. Ronaldo is echter een uitzondering, die soepel schakelde tussen het spelen voor zijn clubs en Portugal.

Hoewel hij in zijn debuutjaar voor de nationale ploeg niet scoorde, is Ronaldo sindsdien niet gestopt met scoren en werd hij de all-time topscorer van Portugal en de speler met de meeste doelpunten in het internationale voetbal. Zijn doelpunten hebben Portugal geholpen aan het EK in 2016 en de Nations League in 2019. De teller staat op 118 doelpunten in 196 wedstrijden.

Totaal aantal goals voor club en land

Ronaldo wordt algemeen beschouwd als een van de beste doelpuntenmakers aller tijden en heeft vaak records verbroken terwijl hij op het hoogste niveau speelde. Het grootste deel van zijn succes, zowel individueel als op clubniveau, behaalde hij met Real, maar zijn periodes bij United en Juventus zijn iets waar zelfs de beste spelers van dromen.

Voor zijn land is Ronaldo opnieuw een fenomenale speler geweest en werd hij Portugal's topscorer aller tijden. Het heeft even geduurd, maar in het afgelopen decennium hebben zijn doelpunten tijdens internationale dienst zich ook vertaald in titels, waarbij het EK-succes van 2016 mogelijk meer voor hem betekent dan zijn Champions League-titels.

Met jongere sterren als Erling Haaland en Kylian Mbappé die opkomen, loopt Ronaldo niet langer voorop in het voetbal zoals de afgelopen jaren, maar alleen de tijd zal uitwijzen of de nieuwe sterren in de buurt kunnen komen van wat hij heeft bereikt. Namelijk 827 doelpunten maken in 1151 wedstrijden.