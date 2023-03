Joshua Brenet wordt per direct uit de selectie van FC Twente verwijderd

Vrijdag, 3 maart 2023

Joshua Brenet zit dit weekend niet bij de selectie van FC Twente voor de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Ron Jans heeft de rechtsback tot maandag uit de selectie gezet vanwege disciplinaire redenen, zo laat hij weten aan TC Tubantia. "Hij is niet goed met zijn wissel tegen PSV omgegaan."

Brenet maakte afgelopen weekend tijdens de uitwedstrijd bij PSV (3-1 nederlaag) geen beste indruk en werd gewisseld door Jans. De oefenmeester liet toen na afloop al weten dat hij bijzonder ontevreden was over zijn rechterkant, aangezien ook Václav Cerny vroegtijdig naar de kant moest, en heeft nu medegedeeld dat Brenet de wissel niet kon verkroppen. In minuut 63 viel Alfons Sampsted voor hem in.

De afgelopen dagen heeft de vleugelverdediger voor zichzelf getraind. Eerder dit seizoen kreeg Jans ook al te maken met een klagende speler. Toen maakte Virgil Misidjan zijn onvrede over een reserverol kenbaar. "Als Joshua het net zo oppakt als Virgil, dan hebben we iets bereikt met z'n allen", stelt Jans. De nummer vijf van de Eredivisie komt zaterdag tegen Heerenveen dus zonder Brenet in actie en dat betekent dat Sampsted waarschijnlijk een basisplaats krijgt.

De oefenmeester heeft nu wel de nodige problemen voor het treffen met de Friezen van aankomende zaterdag. Brenet is dus afwezig en ook Anass Salah-Eddine kan mogelijk niet spelen. De linksback was de afgelopen dagen ziek en trainde vrijdag pas weer mee. Misidjan is daarnaast ook ziek en de blessures van Michal Sadílek en Daan Rots waren al bekend. Tenslotte moet ook Ramiz Zerrouki verstek laten gaan wegens een schorsing.