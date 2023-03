Ronald Koeman legt uit waarom hij bewust voor een grote voorselectie kiest

Vrijdag, 3 maart 2023 om 13:15 • Guy Habets

Ronald Koeman heeft een voorselectie van 37 spelers bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar van eind maart. De keuzeheer van Oranje kiest bewust voor een grote groep, zo laat hij weten in het persbericht van de KNVB. Er zijn immers nog een aantal vraagtekens over de fitheid van bepaalde spelers.

De voorselectie bevat een aantal verrassende namen. Zo maken Kjell Scherpen van Vitesse en Bart Verbruggen van Anderlecht onderdeel uit van de 37-koppige groep spelers en maakt Georginio Wijnaldum na lang blessureleed zijn voorlopige rentree. Ook zijn er met Quilindschy Hartman, Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida drie Feyenoorders in de voorselectie opgenomen. Zij maakten nog nooit deel uit van een voorselectie of definitieve selectie van Oranje.

In het persbericht van de KNVB stelt Koeman dat een lijst van 37 namen aan de forse kant is. "De voorlopige lijst telt 37 namen en dat is meer dan gebruikelijk", zo valt er te lezen. "Ik heb bewust gekozen voor een grotere groep, omdat we op dit moment te maken hebben met een aantal vraagtekens wat betreft wedstrijdritme en fitheid." De bondscoach vertelt niet om welke specifieke spelers het dan gaat.

Oranje begint de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van 2024 met een uitwedstrijd in Frankrijk. Op vrijdag 24 maart treft Nederland de vicewereldkampioen in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstad van Parijs. Die ontmoeting begint om 20.45 uur. Drie dagen later komt Gibraltar op bezoek in De Kuip en wordt er opnieuw om 20.45 uur afgetrapt. In een van die twee wedstrijden zou Daley Blind zijn honderdste interland kunnen spelen. De ervaren linkspoot staat nu op 99 duels voor Oranje.