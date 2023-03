OM eist twee jaar cel tegen Quincy Promes voor neersteken van neef

Vrijdag, 3 maart 2023 om 12:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:53

Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar cel geëist in de strafzaak tegen Quincy Promes. De aanvaller van Spartak Moskou werd verdacht van poging tot moord, waar justitie echter niet genoeg bewijs aanwezig voor acht. Wel is zware mishandeling bewezen volgens de officier van justitie.

Promes stond vrijdag in Amsterdam terecht voor het neersteken van zijn neef. Laatstgenoemde daagde de vleugelspits voor de rechter wegens poging tot moord. Hoewel Promes dat motief volgens het OM wel degelijk kenbaar maakte tijdens en na de steekpartij, is er volgens justitie onvoldoende reden om aan te nemen dat dat gemeend was. Ook nam Promes naar oordeel van het OM niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden, omdat hij hem in zijn been raakte.

De gemoederen liepen volgens het Algemeen Dagblad hoog op in de rechtszaal, waar Promes zelf niet aanwezig was. Advocaat Robert Malewicz liet donderdag al weten dat de vijftigvoudig Oranje-international zijn contractuele verplichtingen bij Spartak niet wilde verzaken, wat het geval zou zijn bij een eventuele aanhouding in Nederland. Daar wordt Promes naast de moordzaak ook verdacht van deelname aan criminele organisatie, drugshandel en huiselijk geweld.

In afgetapte gesprekken vanwege laatstgenoemde verdenkingen zou hij hebben toegegeven zijn neef te hebben neergestoken. Ook, zo wordt vrijdag duidelijk, zou Promes op diens nek hebben gemikt, en vinden dat zijn neef 'zijn verdiende loon heeft gekregen'. Dat laatste rekent het OM Promes zwaar aan. Malewicz heeft als verweer al ingebracht dat hij vindt dat de gesprekken niet als bewijs mogen worden aangevoerd, omdat ze bij een andere zaak horen.