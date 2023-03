Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een schot op doel van Weghorst!

Zondag, 5 maart 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal

Een echte kraker in de Premier League: Liverpool krijgt zondag namelijk bezoek van Manchester United. Virgil van Dijk en Cody Gakpo tegenover Erik ten Hag en Wout Weghorst op Anfield. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Liverpool - Manchester United is dit een speciale odd voor een schot op doel van Weghorst. De reguliere quotering is 2.07. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Weghorst was in de laatste twee duels van the Red Devils belangrijk met assists op respectievelijk Marcus Rashford en Fred.

Manchester United heeft een topweek achter de rug. Drie dagen na het veroveren van de EFL Cup werd met 3-1 gewonnen van West Ham United, waardoor de kwartfinale van de FA Cup bereikt werd. Liverpool pakte belangrijke punten in de strijd om Champions League-voetbal. Dankzij een goal van Van Dijk en een voorassist van Gakpo werd Wolverhampton Wanderers met 2-0 verslagen.