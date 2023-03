Luuk de Jong zet per direct punt achter interlandloopbaan

Vrijdag, 3 maart 2023 om 12:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:40

Luuk de Jong zet een punt achter zijn interlandloopbaan. Dat maakt de 32-jarige spits van PSV bekend op zijn sociale media. Slechts minuten voordat Ronald Koeman zijn eerste voorselectie sinds zijn rentree als bondscoach bekendmaakt, schrijft De Jong zich niet meer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal. De Jong kwam tot 39 interlands.

Ruim twaalf jaar na zijn debuut bevestigt de spits dat het welletjes is geweest. "Het was altijd een eer voor mij om deel uit te maken van het Nederlands elftal. Maar voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen, omdat Nederland deze maand aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK begint. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV", geeft De Jong als uitleg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman was enigszins verrast door De Jongs beslissing, zo laat hij weten in een reactie. "Maar ik heb begrip voor zijn uitleg dat hij zich honderd procent wil concentreren op PSV. We gaan hem missen. Zowel in het veld, als buiten de lijnen." De Jong debuteerde op 9 februari 2011 voor Oranje, toen hij onder Bert van Marwijk vijftien minuten mocht invallen in de oefeninterland tegen Oostenrijk (3-1 winst). Zijn laatste optreden was tijdens afgelopen WK, toen hij 56 minuten in actie kwam in de verloren kwartfinale tegen Argentinië (2-2, 5-6 na strafschoppen).

De Jong groeide sinds zijn debuut nooit uit tot échte vaste waarde bij Oranje. Tussen oktober 2012 en november 2014 werd hij niet één keer opgeroepen, voordat de goalgetter zich in dienst van PSV toch weer in de selectie vocht. In Koemans eerste periode kwam De Jong bij tijd en wijle als invaller in het veld, terwijl opvolger Frank de Boer hem zelfs enige tijd het vertrouwen gaf in de punt. Laatstgenoemde nam De Jong zelfs mee naar het EK 2020, twee jaar voordat ook Louis van Gaal een plekje voor hem inruimde in Qatar. De Jong maakte in totaal acht interlandgoals.