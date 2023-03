Unibet: een odd van 15.00 (!) voor een stunt van FC Groningen in De Kuip!

Zaterdag, 4 maart 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:15

Feyenoord vervolgt de jacht op de landstitel in de Eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De Rotterdammers willen per se winnen, om zo Ajax, PSV en AZ op afstand te houden. De bezoekers hebben punten nodig in de strijd tegen degradatie. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het duel in De Kuip, dat zaterdagavond om 20.00 uur begint.

Het elftal van trainer Arne Slot had het woensdagavond niet makkelijk tegen sc Heerenveen. Desondanks werd dankzij een laat doelpunt van Santiago Giménez met 0-1 gewonnen in het Abe Lenstra Stadion. Feyenoord weet zaterdagavond wie de tegenstander is in de halve finale van de TOTO KNVB Beker: Ajax, PSV of stuntploeg Spakenburg. Eerst zal echter gewonnen moeten worden van de laagvlieger uit Groningen. In januari werd de Trots van het Noorden nog met 0-3 verslagen.

Zie jij Feyenoord thuis gewoon winnen? Een thuiszege is te spelen tegen een odd van 1.21!

Groningen lijkt bezig aan een opmars in de Eredivisie. De huidige nummer zeventien pakte een punt tegen FC Emmen (1-1) en was met 3-0 te sterk voor Excelsior. Een en ander heeft wellicht te maken met de tussentijdse komst van Elvis Manu en Jetro Willems. Groningen staat nu echter twee zware tests te wachten, want na het bezoek aan Feyenoord wacht de confrontatie met AZ, een andere kandidaat voor het kampioenschap.

Gaat FC Groningen stunten in De Kuip? Een uitzege is te spelen tegen een odd van 15.00!

Bij Feyenoord zullen veel ogen gericht zijn op Giménez. De aanvaller was matchwinner in Heerenveen en pikte zondag ook een doelpunt mee in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-4 winst). Giménez staat op twaalf treffers in 30 wedstrijden namens de koploper in alle competities. De spits uit Mexico lijkt de concurrentiestrijd met Danilo voorlopig gewonnen te hebben.

Scoort Giménez ook tegen FC Groningen? Check dan hier de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+