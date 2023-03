Verrassende voorselectie van Koeman: drie Feyenoorders en Wijnaldum

Vrijdag, 3 maart 2023 om 13:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:27

Ronald Koeman heeft zijn eerste voorselectie in zijn tweede periode als bondscoach van Oranje bekendgemaakt. De 59-jarige keuzeheer besluit onder anderen Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Quilindschy Hartman te belonen voor hun goede prestaties en hen een eerste (voorlopige) oproep te gunnen. Ook Georginio Wijnaldum keert terug na bijna een jaar afwezigheid. Nederland speelt eind maart twee EK-kwalificatiewedstrijden: tegen Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart).

Zoals verwacht keert Wijnaldum terug bij Oranje. De 86-voudig international is sinds kort hersteld van een gebroken scheenbeen en maakt eindelijk weer minuten op het hoogste niveau. Wijnaldum werd een klein jaar geleden gepasseerd door Louis van Gaal, omdat hij op de bank was beland bij Paris Saint-Germain. Daarom koos de routinier voor een tijdelijke overstap naar AS Roma. Kort na zijn transfer sloeg echter het noodlot toe: hij moest zes maanden revalideren en het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan. Nu lonkt zijn rentree onder de bondscoach die hem een sleutelspeler maakte in diens eerste periode.

Verder besluit Koeman onder anderen Geertruida, Wieffer en Hartman een plek in de voorlopige selectie te geven. Het is voor het drietal Feyenoorders, dat met hun team bovenaan staat in de Eredivisie en in uitstekende vorm verkeert, de eerste keer dat ze in de voorlopige selectie van Oranje zijn opgenomen. Verder kiest de bondscoach ook voor Sven Botman, Kjell Scherpen, Kenny Tete, Joey Veerman en Bart Verbruggen. Laatstgenoemde maakt ook zijn 'debuut' in een voorlopige selectie van het Nederlands elftal.

Het Nederlands elftal trapt de EK-kwalificatie af met een duel met de gedoodverfde favoriet van Groep C, Frankrijk. Op 24 maart zijn les Bleus de tegenstander in het Stade de France. Drie dagen later wacht een ontmoeting met Gibraltar, afgewerkt in De Kuip. Verder bestaat Groep C uit Ierland en Griekenland. De laatste wedstrijd in de eerste periode onder Koeman werd met 5-0 gewonnen, tegen Estland. Vooralsnog werd er onder Koemans leiding elfmaal gewonnen, vijfmaal gelijkgespeeld en vier keer verloren.

De volledige voorlopige selectie van Oranje

Doelmannen: Jasper Cillessen (NEC), Kjell Scherpen (Vitesse), Mark Flekken (SC Freiburg), Bart Verbruggen (Anderlecht), Andries Noppert (sc Heerenveen)

Verdedigers: Jurriën Timber (Ajax), Tyrell Malacia (Manchester United), Daley Blind, Matthijs de Ligt (beiden Bayern München), Stefan de Vrij (Internazionale), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Kenny Tete (Fulham), Sven Botman (Newcastle United), Quilindschy Hartman, Lutsharel Geertruida (beiden Feyenoord).

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (beiden Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (AS Roma)

Aanvallers: Steven Bergwijn, Brian Brobbey (beiden Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Noa Lang (Club Brugge), Xavi Simons (PSV), Wout Weghorst (Manchester United)