Sevilla-goalie reageert met twee Nederlandse woorden op actie PSV-fans

Vrijdag, 3 maart 2023 om 11:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 11:36

Sevilla-doelman Marko Dmitrovic heeft de bos bloemen die de Supportersvereniging PSV eerder deze week naar hem opstuurde ontvangen. De 31-jarige goalie werd tijdens het Europa League-duel met de Eindhovenaren van achteren aangevallen door een supporter, waarop de Supportersvereniging PSV hem een bos bloemen stuurde met goede wensen en excuses voor het voorval.

De Serviër heeft mooie woorden over voor het gebaar van de PSV-supporters. “Ik ben ontzettend dankbaar voor dit fantastische gebaar wat de grootheid van de fans van PSV en de normen en waarden van het voetbal demonstreert. Voetbal is een prachtige sport die iedereen die ervan houdt zou moeten samenbrengen, zowel op als naast het veld, met altijd respect voor de tegenstander.”

“Zo zal voetbal voor altijd blijven, ongeacht of er een individu is die niet weet hoe hij zich moet gedragen", gaat Dmitrovic verder. "Eén persoon kan een club die zo belangrijk en gerespecteerd is als PSV en een stad (Eindhoven, red.) die voor altijd speciaal zal zijn voor Sevilla-supporters niet schaden.” De goalie sluit af met een dankwoord in het Nederlands. “Ontzettend bedankt!”

De Supportersvereniging PSV stuurde afgelopen woensdag een bos bloemen op naar Sevilla met een persoonlijk briefje, waarin de fans hun excuses aanbieden aan Dmitrovic. “Van ons naar jou, Marko!", begint de tekst. "Beste meneer Dmitrovic, onze excuses namens alle andere PSV-supporters. We hopen dat het goed met je gaat na het incident! We wensen je het beste en succes in de Europa League! Supportersvereniging PSV." Sevilla gaf na het incident aan zelf geen aangifte te doen tegen Dylano K. en wacht de uitspraak van de UEFA af.