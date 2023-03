Smaakmaker van Feyenoord krijgt uitnodiging en keert terug bij nationale ploeg

Vrijdag, 3 maart 2023 om 12:00 • Davey de Laat • Laatste update: 12:00

Santiago Giménez behoort tot de 34-koppige selectie van Mexico. De 21-jarige spits van Feyenoord viel kort voor het WK in Qatar af bij de nationale ploeg van zijn thuisland, maar onder de nieuwe bondscoach Diego Cocca keert hij dus terug in de definitieve selectie. Ajacieden Edson Álvarez, Jorge Sánchez en PSV’er Érick Gutiérrez hebben ook een uitnodiging gekregen.

Giménez werd onder de vorige bondscoach Gerardo Martino niet geselecteerd voor het WK in Qatar. De publiekslieveling van Feyenoord viel op het laatste moment buiten de boot en zag zijn grote droom om met zijn land naar het WK te gaan in duigen vallen. Mexico eindigde in Qatar op de derde plek in de poule achter Argentinië en Polen. Saudi-Arabië werd vierde. De groepsfase was meteen het eindstation voor El Tricolor en ook voor Martino, die na de uitschakeling direct afscheid nam.

De 51-jarige Cocca ziet het dus wél in Giménez zitten, maar de Feyenoorder moet met onder anderen Raúl Jiménez, Roberto de la Rosa en Henry Martín strijden om een basisplaats. De ex-trainer van onder meer Racing Club en Tigres speelt voornamelijk in een 5-3-2 systeem. De eerste twee wedstrijden voor Cocca zijn op 24 en 26 maart, als Mexico het gaat opnemen tegen Suriname en Jamaica voor de CONCACAF Nations League.

Giménez is sinds de winterstop de eerste spits van Feyenoord en heeft Danilo daardoor naar de bank verdreven. Ondanks de concurrentiestrijd met de Braziliaan is in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-1 winst) gebleken dat ze ook samen kunnen spelen. Danilo werd namelijk – niet voor het eerst in de tweede seizoenshelft – als aanvallende middenvelder ingebracht en gaf niet veel later de assist op Giménez, die vervolgens de winnende maakte.