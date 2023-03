Van Nistelrooij straalt: ‘Jij schrok, ik heb op je gelet! Dit kan toch niet?!'

Vrijdag, 3 maart 2023 om 08:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:23

Ruud van Nistelrooij is de nuchterheid zelve na de bekerzege op ADO Den Haag (3-1). De trainer van PSV vond zijn ploeg donderdagavond de bovenliggende partij, maar zag bij tijd en wijle nog te veel slordigheden. De 3-0 van Ibrahim Sangaré behoorde daar alleen niet toe, zag ook Van Nistelrooij. De oefenmeester ontsteekt in een lach wanneer de treffer ter sprake komt bij ESPN. "Jij schrok er echt van! Ik heb op je gelet!", roept Cristian Willaert.

Van Nistelrooij begint nog terughoudend aan zijn wedstrijdanalyse. "We beginnen heel goed, met veel tempo en goed spel. De intentie was duidelijk en je maakt een vroege goal, dat is heerlijk. Maar daarna werden we heel slordig, met veel balverlies. Over het algemeen waren we natuurlijk de bovenliggende partij, maar je weet dat de teams van Dick Advocaat toch taai zijn", aldus de oefenmeester, die even later zijn lach de vrije loop laat.

"De 3-0, we moeten het er even over hebben", begint Willaert. "Jij schrok! Ik heb op je gelet op de bank, je schrok er echt van! Dit kan toch niet?!" Van Nistelrooij straalt inmiddels van oor tot oor. "Ik dacht: wauw! Hoe hij hem binnenschiet... Maar dit is wel de ontwikkeling die Ibi (Sangare, red.) doormaakt. Vooruitspelen, openstaan, ook bijsluiten, derde man worden. En ook zijn traptechniek. Dit is smullen geblazen, echt een wereldgoal", lacht Van Nistelrooij.

BOEM! ?? Ibrahim Sangaré met een kanonskogel ???? #PSVADO — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2023

De kanonskogel van donderdagavond betekende Sangarés zevende doelpunt deze jaargang. Met de 3-0 tegen ADO hielp hij zijn team naar een plek in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, waarin Ajax, Feyenoord en SV Spakenburg geloot kunnen worden. Het rijtje resterende deelnemers is om meerdere redenen bijzonder te noemen. Niet alleen zit er pas voor de derde keer een amateurclub bij de laatste vier, ook staat de traditionele top drie voor het eerst sinds 2005 in de halve finale.