‘Mannen die voetballen kunnen het gevoel bij deze bal omschrijven: orgastisch!’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 00:15 • Jeroen van Poppel

Ibrahim Sangaré maakte donderdagavond indruk met een van de mooiste doelpunten van het jaar. De middenvelder van PSV pegelde de bal in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen ADO Den Haag (3-1 winst) met ongekende snelheid exact in de kruising. "Na die goal moest ik even terugkomen op aarde", bekent Sangaré na afloop in het interview met ESPN. "Je moet niet aarzelen, maar gewoon toeslaan."

Marciano Vink, de analist van dienst, genoot van het prachtige doelpunt van de Ivoriaanse middenvelder. "Mooier kan je ze niet trappen. Op het moment dat 'ie van je voet vertrekt weet je het al. Oh, oh, oh, oh! Er zijn een heleboel mannen die voetballen die dit gevoel kunnen omschrijven, als een ander gevoel. Nee, je weet wat ik bedoel", knipoogt Vink naar Pascal Kamperman. "Geen idee!", lokt de verslaggever uit. "Dit is orgastisch!", zegt Vink dan onomwonden. "Een gelukzalig gevoel. Dit wil je heel graag op de training. Iedereen die voor de training een balletje op doel schiet, hoopt hem zo te raken."

"Ik denk inderdaad dat de bal heel hard is", vervolgt Sangaré in zijn interview. "Vraag me niet hoe, maar het paste precies." De reactie van Ruud van Nistelrooij sprak boekdelen. De trainer van PSV kon zijn ogen nauwelijks geloven toen Sangaré de bal binnenvuurde. "Hij zegt op de training altijd tegen me dat ik vaker moet schieten, maar ik doe het nooit", lacht Sangaré. "Ik denk dat hij daarom zo reageert. Het doet me goed."

Luuk de Jong was minder gelukkig in de afronding dan Sangaré, voor wie de aanvoerder van PSV mooie woorden overheeft. "Wat een wereldgoal was dat!", zegt De Jong. "Volgens mij kon hij niet beter. Prachtig. Ik ben benieuwd waar die gaat eindigen bij de goal van het jaar." Zelf miste de spits meerdere goede kansen. "Helaas kun je niet elke wedstrijd scoren, maar ik blijf gewoon werken voor het team. Gelukkig gaf ik nog de assist voor de 3-0, dat was denk ik wel de nekslag voor hen, al maakten zij daarna nog wel een heel mooie goal. Maar je wil zelf ook altijd scoren, zeker."