Janssen scoort uit vrije trap maar míst penalty; Antwerp toch in de finale

Donderdag, 2 maart 2023 om 23:38 • Bart DHanis • Laatste update: 23:58

Royal Antwerp heeft donderdagavond de finale van de Croky Cup weten te bereiken. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 1-0 van Union Saint-Gilloise, maar verloor in de heenwedstrijd met diezelfde uitslag, waardoor er strafschoppen genomen moesten worden in het Bosuilstadion. Vincent Janssen scoorde een schitterende vrije trap in de reguliere speeltijd, maar miste wel zijn penalty in de strafschoppenreeks. Antwerp-doelman Jean Butez keerde twee strafschoppen en werd de held van de avond: 4-3. In de finale van de Croky Cup wacht de confrontatie met KV Mechelen.

Na een slordig begin was het Antwerpen dat de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. Janssen kreeg de bal op een presenteerblaadje van landgenoot Jurgen Ekkelenkamp en leek de 1-0 te gaan maken. De Oranje-international zette echter veel te weinig kracht achter zijn poging en zag Anthony Moris redding brengen. Tien minuten later kreeg ook Union kans om de score te openen. Centrale verdediger Siebe van der Heyden kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten; zijn poging ging ruim over.

Vijf minuten voor rust leek de thuisploeg op voorsprong te komen. Gyrano Kerk kreeg de bal uit een hoekschop voor zijn voeten, maar zag zijn poging van dichtbij worden geblokt. De rust van het duel werd niet gehaald door Toby Alderweireld. De aanvoerder van Antwerpen viel vlak voor rust uit met een hamstringblessure en moest zich laten vervangen door de pas negentienjarige Zeno van den Bosch. Aan het einde van de eerste helft werd Union gevaarlijker. Calvin Stengs raakte de bal op eigen helft kwijt en gaf een reusachtige kans weg, maar het schot was te slap en Butez kon simpel oppakken, waardoor de beide teams met 0-0 de kleedkamers opzochten.

Tien minuten na rust werd de 1-0 nederlaag van de heenwedstrijd ongedaan gemaakt door Antwerpen. Janssen schoot een vrije trap van iets minder dan 25 meter van het doel geweldig in de kruising. Na een poging van Janssen op de paal kreeg Kerk een kwartier voor tijd de grootste kans om de voorsprong te verdubbelen. De ex-speler van FC Utrecht dribbelde het zestienmetergebied in, al ging zijn schot te wild over. Verder dan 1-0 kwam the Great Old niet, dus werd er een half uur extra tijd gespeeld in de Bosuil.

In de eerste helft van de verlenging kreeg William Pacho de grootste kans om Antwerp op voorsprong te schieten. Zijn poging van dichtbij werd echter van de lijn gehaald door Teddy Teuma. In de tweede helft van de verlenging was de tank bij beide ploegen volledig leeg en werd er niet veel meer gecreëerd. Strafschoppen moesten uitkomst gaan bieden in de wedstrijd. Ondanks een misser van Janssen trok Antwerp aan het langste eind dankzij een dubbele redding van Butez: 4-3.