Ansu Fati ontneemt Kessié treffer; Barcelona wint desondanks van Real Madrid

Donderdag, 2 maart 2023 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:09

Barcelona heeft donderdagavond Real Madrid verslagen in de heenwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey. In het Santiago Bernabéu boekte de ploeg van trainer Xavi dankzij een eigen doelpunt van Éder Militão een minimale overwinning: 0-1. De return wordt afgewerkt op 5 april en de winnaar van de halve eindstrijd neemt het in de finale op tegen Osasuna of Athletic Bilbao.

Trainer Xavi had zoals gebruikelijk een basisplaats in petto voor Frenkie de Jong. Robert Lewandowski is geblesseerd en werd vervangen door Ferran Torres. Aan de overzijde voerde coach Carlo Ancelotti twee wijzigingen door ten opzichte van het duel met Atlético Madrid (1-1), waardoor Marco Asensio en Dani Ceballos weer op de bank moesten plaatsnemen. Luka Modric en Toni Kroos maakten hun rentree in het basiselftal.

Al in de eerste speelminuut kwam Real Madrid gevaarlijk in de buurt van het vijandige doel. Na een dieptepass van Dani Carvajal kreeg Modric de kans om uit te halen, maar zijn inzet belandde in het zijnet. Ruim tien minuten later dacht Karim Benzema de score te openen. De spits controleerde een voorzet van Vinícius Júnior met de borst en volleerde raak; de Fransman stond echter buitenspel op het moment dat de voorzet verstuurd werd: doelpunt afgekeurd.

De treffer van Barcelona bleef halverwege het eerste bedrijf wél staan. Kessié kwam binnen het zestienmetergebied in balbezit na een pass van achteruit en miste in eerste instantie oog in oog met doelman Thibaut Courtois, maar via laatstgenoemde liep Éder Militão de bal in eigen doel: 0-1. Hoewel het doelpunt afgekeurd werd wegens buitenspel, rectificeerde de dienstdoende videoscheidsrechter de foutieve constatering van de arbitrage op het veld.

In de slotfase van het eerste bedrijf kwam Vinícius in de gelegenheid om vanaf de rand van het zestienmetergebied de stand gelijk te trekken, maar Ronald Araújo voorkwam met een sliding dat de bal tussen de palen belandde. Na rust bleef Barcelona teruggetrokken voetballen en moest Real Madrid het spel maken. Hoewel de Madrilenen het meest de bal hadden, slaagde men er niet in om een doorbraak te forceren in de vijandige defensie. De grootste kans van de tweede helft was voor Barcelona: Kessié schoot van dichtbij in en leek te gaan scoren, maar Ansu Fati sprong te laat op en voorkwam een vrijwel zekere treffer van zijn ploeggenoot.

Vinícius ????. de Jong ?? El Clásico gaat er stevig aan toe, zo ook het duel tussen Vinícius Júnior en Frenkie de Jong! ?? De Braziliaan is in de ogen van de scheidsrechter de enige schuldige en moet het bekopen met een gele kaart ??#ZiggoSport #CopaDelRey #RealMadridBarça pic.twitter.com/E0BGFLDkVC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2023