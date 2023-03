‘Barcelona? Komende zomer spelers aantrekken kan de club vergeten’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 00:04 • Bart DHanis • Laatste update: 00:07

Als het aan Javier Tebas, de president van LaLiga ligt krijgt Barcelona komende zomer opnieuw een transferverbod. Afgelopen winter mocht de Catalaanse club ook geen spelers aantrekken en dat verbod wordt mogelijk doorgetrokken tot na de komende transferperiode, zei de LaLiga-president op de jaarlijkse Business of Football-bijeenkomst, georganiseerd door de The Financial Times.

“Barcelona is heel belangrijk voor LaLiga. Als we de financiële problemen van de club negeren en de andere kant op kijken kan dat fataal zijn voor de competitie", zei Tebas op de bijeenkomst. "Barcelona zal komende zomer geen nieuwe spelers kunnen aantrekken”, ging de president zijn betoog in Londen verder. Op de bijeenkomst was Tebas ook kritisch op het gedrag van Engelse clubs op de transfermarkt. Zo zei hij dat het ‘veel te lang duurt’ voor Manchester City wordt bestraft voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Ook is de president van mening dat de manier waarop de Premier League de Manchester City-zaak gaat behandelen van grote invloed gaat zijn op het imago en de geloofwaardigheid van de competitie.

Tebas liet zich eveneens uit over de prestaties van Spaanse club in Europese competities. "Ja, ik ben er trots op Real Madrid keer op keer Engelse ploegen weet te verslaan, maar ik ben ook trots op kleinere clubs als Villarreal en Sevilla. Het blijkt dat het niet alleen geld is dat telt”, betoogt de Spanjaard op de bijeenkomst. "We zullen minder geld hebben dan de clubs in Engeland, maar we werken harder, trainen beter en scouten beter. Er zijn veel factoren die meespelen", voegde de voorzitter van de LaLiga eraan toe.

Ondanks ernstige financiële problemen gaven los Azulgrana afgelopen zomer toch 150 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, naast meerdere transfervrije aanwinsten. Barça-voorzitter Joan Laporta liet zich enkele maanden al negatief uit over het beleid van Tebas. “De regels van de competitie beperken ons steeds meer. De competitie stopt niet met het steeds strenger te maken van de regels. Als ze enige tijd geleden deze obsessie met Fair Play hadden gehad, zouden we nu niet in deze situatie zijn beland.”