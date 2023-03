Derksen voor het eerst níét bij Vandaag Inside: ‘Nu al hele aparte uitzending’

Donderdag, 2 maart 2023 om 22:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

Johan Derksen is donderdagavond de opvallende afwezige in Vandaag Inside. De 74-jarige flamboyante tv-analist liet zijn vaste stoel in het praatprogramma op SBS 6 voor de allereerste keer leeg en werd pas minuten later in de uitzending vervangen door Job Knoester, die in allerijl was opgetrommeld. "Johan moet écht ziek zijn, echt doodziek zijn als hij de zwijgende meerderheid in Nederland niet wil toespreken", aldus Wilfred Genee bij de opening van de talkshow.

"Welkom bij deze nu al aparte uitzending van Vandaag Inside", opende Genee de avond op SBS 6. De presentator kent een lange geschiedenis met oud-linksback Derksen. "Ik werk al twintig jaar met hem en de enige keer dat hij een uitzending miste, was toen hij van de trap was gevallen." Dat gebeurde begin april 2019, toen voetbaltalkshow Veronica Inside nog liep. "Een normaal mens zou daar een half jaar van moeten revalideren." Derksen zat na één gemiste uitzending alweer aan tafel.

"Hij moet heel verkouden zijn, of zo", denkt René van der Gijp. "Buikgriep kan het niet zijn, want hij eet niks." Derksen staat bekend om zijn zeer minimale dieet, waarbij hij alleen boterhammen eet zonder beleg. "Of heeft het te maken met mijn tweede komst naar jullie programma", knipoogt strafrechtadvocaat Gerald Roethof. "Oh, jij voelt je gelijk aangesproken?", vraagt Genee. "Je kunt het niet uitsluiten", vervolgt de presentator. "Of misschien speelt er nog wel iets anders. Nee, ik ga ervan uit dat hij echt ziek is. Johan, heel veel beterschap toegewenst."