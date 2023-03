Sierd de Vos: ‘Vinícius probeert hier het hoofd van Frenkie eraf te schroeven!’

Donderdag, 2 maart 2023 om 21:40 • Jeroen van Poppel

De gemoederen lopen donderdagavond in een Copa del Rey-editie van el Clásico tussen Real Madrid en Barcelona al vroeg op. Een opzienbarend gevecht om meer dan alleen de bal tussen Frenkie de Jong en Vinícius Júnior leverde laatstgenoemde in 24ste minuut een gele kaart op. "Vinícius krijgt geel omdat hij het hoofd van Frenkie de Jong eraf probeert te schroeven", omschrijft Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos.

De Jong dacht de aanvaller van Real Madrid te passeren in een dribbel, maar kreeg het vervolgens in een fysiek 'judo-achtig' gevecht aan de stok met de Braziliaan. Aanvankelijk dacht commentator De Vos aan alleen een 'heupworp' van Vinícius, maar daarna gaat de linksbuiten van Real Madrid nog een stapje verder door De Jong hardhandig bij de nek te grijpen. "Dat mag niet bij judo, hè", weet De Vos. "Waarom krijgt Frenkie geen geel, vraagt Vinícius aan de vierde official." Dat was tevergeefs, want De Jong kwam weg zonder straf. Een minuut later kwam Barcelona op voorsprong door een ongelukkige eigen treffer van Éder Militão: 0-1.