Aanval op schoonfamilie: 14 kogels en angstaanjagende bedreiging voor Messi

Donderdag, 2 maart 2023 om 20:53 • Mart van Mourik

In Rosario is de supermarkt van de familie Roccuzzo beschoten door een drugsbende, zo melden Argentijnse media. De onderneming van de schoonfamilie van Lionel Messi werd donderdagochtend geperforeerd door veertien kogels. Op het moment van de aanval was de levensmiddelenwinkel gesloten en er zijn geen gewonden gevallen. Wel lieten de mafiosi een angstaanjagend bericht achter: ‘Messi, we wachten op je. Javkin (de burgemeester van Rosario, red.) is een narco, hij zal je niet beschermen.’

Volgens een getuige werd de supermarkt van de familie van Antonela Roccuzzo, de vrouw van Messi, beschoten rond 03.00 uur ‘s nachts lokale tijd, zo meldt Cadena 3 de Rosario. Twee mannen op motoren pleegden de aanslag en vuurden liefst veertien kogels af op het pand. Bovendien lieten de daders een angstaanjagend bericht achter bij de winkelruit waarin Messi bedreigd werd. Op het moment van de aanval was er in de winkel, die normaal gesproken gerund wordt een een neef van Antonela, niemand aanwezig.

Burgemeester Pablo Javkin gaf op de persconferentie overigens aan dat hij er niet vanuit gaat dat het om een acute bedreiging gaat. Volgens Javkin is het doel van de aanvallers aandachttrekken. “Geen boodschap gaat sneller viraal dan een aanval op Messi”, aldus de burgemeester. De officier van justitie erkent eveneens dat er verder geen recente bedreigingen aan het adres van Messi of zijn schoonfamilie bekend zijn.

De minister van Veiligheid, Aníbal Fernández, verzekerde het persmoment dat het voorval past in de maffiacultuur die al heel lang in Rosario bestaat: "De drugshandelaren zijn aan het winnen. Zij doen al twintig jaar waar zij zin in hebben, maar wij werken er keihard aan om de bendes te bestrijden. De president van Argentinië, Alberto Fernández, zou direct ingelicht zijn en hij zou zeer geschokt gereageerd hebben. Rosario vecht al jaren tegen de drugscriminaliteit, maar onder meer door corruptie binnen de lokale autoriteiten slaagt men er vooralsnog niet in het geweld onder controle te krijgen.

De kogels zijn door het rolluik in de supermarkt beland