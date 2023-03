PSV staat mede dankzij vernietigend schot Sangaré in de halve finale

Donderdag, 2 maart 2023 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:55

PSV heeft zich geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. In het Philips Stadion was de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij ruim te sterk voor ADO Den Haag: 3-1. De mooiste treffer van de avond kwam van Ibrahim Sangaré, die met een kanonskogel de derde Eindhovense goal aantekende. Guus Til en Johan Bakayoko verzorgden de rest van de doelpuntenproductie, terwijl Malik Sellouki een fraaie eretreffer maakte namens ADO.

Van Nistelrooij besloot om Xavi Simons rust te geven. De aanvallende middenvelder, die PSV vaak bij de hand moet nemen, zat op de bank en werd vervangen door Til. Onder de lat was er een plekje voor Joël Drommel, die de komende wedstrijden waarschijnlijk nog vaker zal spelen. Walter Benítez raakte deze week geblesseerd en kan voorlopig niet in actie komen. De overige negen namen zijn dezelfde als die afgelopen weekend met 3-1 van FC Twente wonnen.

In de tweede speelminuut kreeg PSV direct een goede kans op de openingstreffer. Na een corner van Joey Veerman kreeg André Ramalho de bal plotseling voor zijn voeten, maar hij leek te schrikken van de kans en produceerde een matig schot. In de twaalfde minuut wist Bakayoko wél te scoren. De rechtsbuiten ontving de bal op de rand van de zestien van Patrick van Aanholt en schoot via de binnenkant van de paal binnen: 1-0.

Nog geen tien minuten later werd de voorsprong al verdubbeld. Na een fraaie steekpass van Jarrad Branthwaite gaf Til het laatste zetje: 2-0. De Eindhovenaren namen ook na de tweede treffer de voet niet van het gaspedaal en men ging nadrukkelijk op zoek naar een nieuw doelpunt. Het ontbrak onder meer bij Til aan scherpte in de afronding. In de openingsfase van het tweede bedrijf verzuimden onder anderen Van Aanholt, Veerman en Til hun respectievelijke kansen te benutten.

De langverwachte 3-0 viel uiteindelijk in de 55ste speelminuut. Luuk de Jong legde klaar voor Sangaré, die bal op heerlijke wijze in de kruising schoot. ADO bracht de spanning een minuut later nog enigszins terug in de wedstrijd, want Sellouki krulde de bal op zeer fraaie wijze in de verre bovenhoek: 3-1. In het restant van het duel behield PSV de controle en de halvefinaleplek kwam niet meer in gevaar.

