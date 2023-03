Xavi moet na Pedri opnieuw ster vervangen; Ancelotti wijzigt op twee plekken

Donderdag, 2 maart 2023 om 19:55 • Bart DHanis • Laatste update: 20:31

De opstellingen van Real Madrid en Barcelona zijn bekend. In de heenwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey vormt het Santiago Bernabéu het strijdtoneel. Trainer Xavi heeft zoals gebruikelijk een basisplaats in petto voor Frenkie de Jong. Robert Lewandowski is geblesseerd en wordt vervangen door Ferran Torres. Aan de overzijde voert coach Carlo Ancelotti twee wijzigingen door ten opzichte van het duel met Atletico Madrid, waardoor Marco Asensio en Dani Ceballos weer op de bank moeten plaatsnemen. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Ancelotti wijzigt zijn elftal op twee plekken ten opzichte van het 1-1 gelijkspeel tegen Atletico Madrid van afgelopen weekend. Zo maakt Ceballos op het middenveld plaats voor Eduardo Camavinga en schuift Valverde door van het middenveld naar de voorhoede, waardoor Asensio plaats moet maken voor Luka Modric. In het duel met Atletico was de pas achttienjarige invaller Álvaro Rodriquez de enige doelpuntenmaker. Hij begint vandaag weer op de bank.

Barcelona-trainer Xavi gooit maar liefst zijn hele verdediging om. In het LaLiga-duel met Almería van afgelopen weekend (1-0 verlies) begonnen Jordi Alba, Eric Garcia, Andreas Christensen en Sergi Roberto aan de aftrap. Zij worden alle vier vervangen door Koundé, Balde, Araujo en Marcos Alonso. Ook kan Xavi geen beroep doen op Lewandowksi. Hij heeft een blessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Almería.

Donderdagavond neemt Real Madrid het dus in eigen huis op tegen aartsrivaal Barcelona. De twee Spaanse grootmachten treffen elkaar in de halve finale van de Copa del Rey. Gisteren stond de eerste halve finale van het toernooi op het programma, toen wist Osasuna met 1-0 te winnen van Athletic Bilbao. Het is de tweede keer dit jaar dat de twee ploegen elkaar treffen. Op 15 januari won Barcelona met 1-3 van Real Madrid en nam zo de Supercopa mee naar huis, in die wedstrijd waren Gavi, Lewandowski en Pedri trefzeker voor de Catalanen. Voor los Blancos maakte Karim Benzema het enige doelpunt. De return van de halve finale van de Copa del Rey staat gepland op 5 april.

Opstelling Real Madrid: Courtios; Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Marcos Alonso, Balde; Kessié, Busquets, Frenkie de Jong; Raphinha, Ferran, Gavi.