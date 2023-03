‘PSV wil keepersgilde versterken en voert al een gesprek in de Bundesliga’

Donderdag, 2 maart 2023 om 18:51 • Bart DHanis • Laatste update: 19:02

PSV is in de zoektocht naar een nieuwe doelman uitgekomen bij Finn Dahmen, weet Transfermarkt. De 24-jarige keeper van FSV Mainz 05 loopt komende zomer uit zijn contract en heeft volgens het Duitse medium al oriënterende gesprekken gevoerd met de Eindhovenaren. PSV is overigens niet de enige club die geïnteresseerd is in de diensten van de doelman: onder meer Schalke 04 ziet de Duitser eveneens graag overkomen.

Dahmen werd op zestienjarige leeftijd door Mainz overgenomen van Eintracht Frankfurt. De Duitse jeugdinternational wist zijn potentie echter nooit helemaal waar te maken en werd in West-Duitsland nooit eerste keus. In de negen jaar bij de club kwam hij tot slechts elf Bundesliga-optredens en ook dit seizoen moet hij genoegen nemen met een plek op de bank. Dahmen gaf onlangs in een interview met BILD aan dat hij ‘wel genoeg op de bank heeft gezeten’ en klaar is voor een nieuw avontuur.

De in Wiesbaden geboren goalie wist zich dit seizoen enkele keren te laten zien. Tijdens de blessure van eerste doelman Robin Zentner mocht Dahmen zes wedstrijden in de basis beginnen en liet zien een betrouwbaar alternatief te zijn voor die 05er. Ook mocht de door PSV begeerde doelman twee keer starten in een duel om de DFB-Pokal. Hij kreeg in deze acht optredens dit seizoen veertien doelpunten om de oren.

Afgelopen zomer werd ook door Hertha BSC gevist naar de diensten van Dahmen, maar het kwam niet tot een akkoord. Mocht Dahmen ervoor kiezen om zijn carrière in Nederland voor te zetten, krijgt hij te maken met concurrentie van Walter Benítez, Joël Drommel en Boy Waterman.