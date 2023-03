Ihattaren is op de weg terug en maakt gewenste rugnummer bij Juve al bekend

Donderdag, 2 maart 2023 om 18:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:36

Mohammed Ihattaren is hard aan het werk om terug te keren op het voetbalveld, zo maakt hij donderdagavond bekend via Instagram. De aanvallende middenvelder van Juventus laat weten dat het goed met hem gaat en dat hij geniet van het leven in Turijn. In de Noord-Italiaanse stad, waar hij nog tot 2025 onder contract staat, werkt hij aan een comeback in de voetballerij na een teleurstellend verlopen avontuur bij Ajax.

“Ik heb het enorm naar mijn zin in Turijn en ik geniet ervan”, vertelt de positief ogende Ihattaren. Eind februari onthulde hij al terug te zijn op het trainingscomplex van Juventus, waar hij wil werken aan een terugkeer in het topvoetbal. Kort daarvoor verwijderde de aanvaller nog al zijn posts op het socialmediakanaal, maar inmiddels is hij weer actief op Instagram. "Wat ons definieert, is hoe we opstaan na een tegenslag", schreef hij onder de video waarmee hij zijn terugkeer aankondigde.

Mohammed Ihattaren beantwoordt vragen op Instagram

In de Stories laat hij donderdagavond weten zo spoedig mogelijk weer op het veld wil staan. “Ik hoop snel, ik ben op de goede weg”, aldus Ihattaren, die bovendien desgevraagd aangeeft met rugnummer 52 te gaan spelen. “Dat is altijd al mijn lievelingsnummer geweest.” In de Q&A op zijn kanaal spreekt Ihattaren zich overigens niet uit over een precieze datum waarop hij weer binnen de lijnen wil staan.