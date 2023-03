Man van 25 interlands kijkt terug: ‘Ik had graag een eindtoernooi gespeeld’

Donderdag, 2 maart 2023 om 18:10 • Davey de Laat • Laatste update: 18:12

Jeffrey Bruma kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn interlandloopbaan. Dat zegt hij in gesprek met Voetbal International. De 31-jarige verdediger, die deze winter na zeven jaar terugkeerde in de Eredivisie en dat deed bij sc Heerenveen, speelde in het verleden voor grote clubs als Chelsea, FC Schalke 04 en PSV. Daarnaast kwam hij 25 keer uit voor Oranje, maar de herinneringen aan die periode zijn niet allemaal positief.

Bruma is ondanks een lastige periode wel tevreden met wat hij heeft laten zien in het shirt van Oranje. “Het is toch een behoorlijk aantal duels dat ik gespeeld heb, hoewel het er ook nog meer hadden mogen zijn.” De ex-PSV’er rekent nu niet meer op een belletje van bondscoach Ronald Koeman. “Een eindtoernooi had ik natuurlijk ook graag een keer meegemaakt. Achteraf ben ik er in 2010 nog het dichtst bij geweest, want als speler van HSV zat ik bij de voorselectie. Toen was ik pas twintig.”

Bruma werd in een periode geselecteerd waarin het Nederlands elftal een terugval had. Na de succesvolle jaren, met een WK-finale in 2010 en de derde plaats op het WK in Brazilië in 2014 als hoogtepunt, ging het bergafwaarts en daar baalt hij van. “De kwalificatiereeksen voor het EK van 2016 en WK van 2018 mislukten. Je merkte aan alles dat we in een overgangsfase zaten van een oude naar een nieuwe generatie”, aldus Bruma.

“Het was heel erg zoeken", zo gaat de ervaren mandekker verder. "Welke oudere jongens blijven er nog over en welke nieuwe jongens komen erbij?” De geboren Rotterdammer ziet grote verschillen met de huidige selectie van Oranje. “Daardoor had je ook een jonge en een oude groep in de selectie, terwijl als ik nu naar Oranje kijk, ik één groot geheel zie. Dat was toen niet altijd zo, het moest allemaal nog vorm krijgen.” De nu 31-jarige verdediger kwam in zes wedstrijden in actie voor Heerenveen. Hij scoorde nog niet.