Ten Hag en United laten kans schieten om van ‘enfant terrible’ af te komen

Donderdag, 2 maart 2023 om 17:06 • Guy Habets

Mason Greenwood kan op tijdelijke basis vertrekken bij Manchester United. Dat schrijft kwaliteitskrant the Telegraph donderdagmiddag. Alle aanklachten tegen de 21-jarige aanvaller, die onder meer werd beschuldigd van mishandeling en verkrachting, werden onlangs ingetrokken en dat maakt dat meerdere clubs toekomst in hem zien.

Na het nieuws over Greenwood liet de club van manager Erik ten Hag weten dat er 'een eigen onderzoek' uitgevoerd zou worden en dat er pas gereageerd zou worden op de zaak als daar meer duidelijkheid uit zou zijn gekomen. Dat is nog niet het geval geweest, maar volgens the Telegraph hebben zich alsnog clubs bij the Mancunians gemeld om een tijdelijke overgang van de rappe aanvaller bespreekbaar te maken. Het zou gaan om Turkse clubs en teams uit landen waar de transfermarkt nog open is.

Voorlopig wenst United echter niet te luisteren naar de voorstellen en blijft er veel onduidelijkheid over de toekomst van Greenwood. Zelf doet de aanvaller er alles aan om weer terug te kunnen keren op Old Trafford, getuige zijn Instagram-profiel. De Engelsman verwijderde al zijn afbeeldingen, behalve de foto's waarop hij in een shirt van Manchester United te zien is. Ook noemt hij zich nog altijd speler van de club.

Sinds zijn eerste arrestatie begin vorig jaar was Greenwood geschorst bij United en kwam hij geen enkele speelminuut meer in actie. De aanvaller stond jaren bekend als een van de grootste talenten van United. Hij speelde 117 wedstrijden voor the Red Devils, waarin hij goed was voor 33 doelpunten. Nike maakte na zijn arrestatie bekend dat het het sponsorcontract met de aanvaller had verbroken, terwijl ook EA Sports afstand van Greenwood nam door hem te verwijderen uit FIFA 22.