Siem de Jong hint in aanloop naar treffen met Ajax op een spoedig afscheid

Donderdag, 2 maart 2023 om 16:27 • Guy Habets

Siem de Jong denkt niet lang meer actief te zullen zijn als profvoetballer. Dat zegt de aanvallende middenvelder van De Graafschap in aanloop naar de kwartfinale in de TOTO KNVB Beker tegen Ajax tijdens Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Fysieke ongemakken spelen De Jong steeds vaker parten en daardoor kan hij ook donderdagavond niet in actie komen.

De Jong heeft een spierblessure en zal daardoor het treffen met Ajax, de club waar hij 277 officiële wedstrijden voor speelde en voor altijd de speler zal zijn die met twee doelpunten in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011 voor 'de derde ster' zorgde, moeten missen. "Ik zit chagrijnig op de tribune", klinkt het op de radio. "Ik wilde deze speciale wedstrijd niet missen, maar afgelopen maandag heb ik een terugslag gehad in mijn blessure. Daar baal ik van, maar nu net iets meer."

De kwetsuur zorgt voor twijfels bij de 34-jarige middenvelder, die zich afvraagt of hij nog lang door kan als profvoetballer. "Dit is wel confronterend. Dan vraag ik me wel af waar je het nog voor doet en hoe lang je nog doorgaat. Ik denk niet dat ik heel lang doorga. Het zal afhangen van de laatste fase van dit seizoen." Daarin kan De Jong met De Graafschap, dat nu de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie is, wellicht via de play-offs nog een gooi naar promotie naar de Eredivisie doen.

Een plekje in de halve finale van de beker is ook nog altijd mogelijk, maar dan moet Ajax worden verslagen. In 2016 kwamen de Superboeren in eigen huis nog tot een gelijkspel tegen de hoofdstedelingen (1-1), waardoor de landstitel in dat jaar niet naar Amsterdam ging. De Jong verwacht nu een lastigere opgave. "Het zal het grootste gedeelte van de wedstrijd tegenhouden worden. We hebben wel jongens die uit het niets iets kunnen creëren, dus daar moeten we op hopen."