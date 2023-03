Lionel Messi betaalt tonnen om wereldkampioenen ‘gouden’ cadeau te geven

Donderdag, 2 maart 2023 om 15:45 • Guy Habets

Lionel Messi heeft al zijn medespelers en de technische staf van het Argentijnse nationale elftal een cadeautje gegeven. De superster wilde op die manier zijn dankbaarheid tonen voor het kunnen winnen van het WK in Qatar. Messi legde meer dan twee ton neer om iedereen een gouden iPhone 14 te kunnen geven.

Argentinië eiste in december van het vorig jaar de wereldtitel voor zich op door Frankrijk na strafschoppen te kloppen. Messi kon daardoor toch nog de ultieme kroon op zijn loopbaan zetten en om zijn ploeggenoten en stafleden daarvoor te bedanken, is hij met een 'gouden' cadeau gekomen. Iedereen krijgt een iPhone 14, ontworpen door Ben Lyons van iDesign Gold, waar zijn naam en rugnummer op staat. Ook is het logo van de Argentijnse nationale ploeg te zien. In totaal tikte Messi meer dan 200.000 euro af.

In gesprek met the Sun vertelde een trotse Lyons dat hij degene was die Messi op het idee bracht om een gouden iPhone 14 te ontwerpen. "Hij is niet alleen de beste voetballer ter wereld, maar is ook trouwe klant bij ons", zo valt er te lezen. "Na de gewonnen WK-finale nam hij contact met ons op omdat hij graag iets speciaals wilde doen voor alle spelers en de staf. Om hun fantastische prestatie te vieren, wilde Lionel wel een keer wat anders dan horloges. Hij vond mijn idee van een gouden iPhone wel leuk."

Messi had onlangs weer reden om een feestje te vieren, want op een gala van de FIFA werd hij uitverkozen tot The Best FIFA Men's Player. De Argentijn kende op clubniveau echter zeker geen grandioos 2022. Het binnenhalen van een nieuwe Franse landstitel kon de uiterst pijnlijke uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid niet goedmaken. Messi greep zijn laatste kans op een WK-titel vervolgens wél met beide handen aan. De superster excelleerde in Qatar met zeven goals en vier assists in zeven optredens.