Chelsea neemt na anderhalve maand al tijdelijk afscheid van winteraankoop

Donderdag, 2 maart 2023 om 15:29 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:49

Andrey Santos wordt door Chelsea tot het einde van dit seizoen verhuurd aan Vasco da Gama in Brazlië, zo bevestigen the Blues via de officiele kanalen. De achttienjarige middenvelder kwam in januari voor 12,5 miljoen euro over van hetzelfde Vasco da Gama. Er waren problemen met de werkvergunning van Santos in Engeland, waardoor Chelsea heeft besloten om hem tot het einde van het seizoen te stallen bij zijn oude ploeg.

De Braziliaan wordt in zijn thuisland gezien als groot talent. Santos won de Sudamericano Sub-20 (het Zuid-Amerikaanse kampioenschap Onder 20) met a Seleção eerder deze maand en was goed voor zes doelpunten in acht wedstrijden tijdens dat toernooi. De middenvelder was daarnaast de aanvoerder van zijn ploeg. Omdat het Chelsea niet lukte om een werkvergunning aan te vragen voor Santos, is besloten om hem te verhuren aan zijn oude ploeg.

Palmeiras was volgens Fabrizio Romano zéér dicht bij de komst van de Braziliaan, maar de deal ketste af omdat Chelsea hem mee wilde laten gaan met Brazilië Onder 20 voor het WK in mei en juni. Palmeiras zag dat niet zitten, waardoor er een streep ging door die transfer. Vasco da Gama ging wél akkoord met die eis van the Blues. De middenvelder keert in juli weer terug bij Chelsea. De Londenaren blijven het volledige salaris van Santos betalen.

De Braziliaan, die dit seizoen in 43 duels goed was voor elf doelpunten, was een van de liefst acht wintertransfers van Chelsea dit seizoen. De ploeg van Graham Potter, die flink onder druk staat wegens de slechte resultaten van de laatste periode, contracteerde ook Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto, David Datro Fofana en João Félix.