Wat zijn de dieet-, training- en fitnessgeheimen van Cristiano Ronaldo?

Vrijdag, 3 maart 2023 om 10:13 • Laatste update: 10:19

Cristiano Ronaldo staat bekend als een van de meest atletische spelers in de voetbalgeschiedenis, maar hoe bereikte hij zijn topconditie? Er is geen speler in het profvoetbal die meer complimenten krijgt over zijn fysieke gesteldheid dan de 38-jarige Portugees.

De ster van Al-Nassr heeft een buitengewone aaneenschakeling van atletische vaardigheden. Snelheid, techniek en een fantastische sprongkracht. Ronaldo werd echter niet geboren met die eigenschappen; de imposante lichaamsbouw die we vandaag de dag zien, is een duidelijke transformatie van de magere tiener die in 2003 bij Manchester United aankwam.

Dus hoe is de ongelooflijke atleet en vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar ontstaan?

Hoe traint Cristiano Ronaldo?

Begin met een warming-up om het risico op blessures te verminderen. “In de training lopen we een paar rondjes om het veld, doen we wat rek- en strekoefeningen en cardio,” legt Ronaldo uit. “Zorg ervoor dat je iets soortgelijks doet in je training, ook al is het joggen naar de sportschool of een warming-up op de loopband of fiets.”

In de sportschool bestaat de belangrijkste training van Ronaldo uit cardio - zoals hardlopen, roeien - en gewichten. “Mix It Up,” adviseert Ronaldo. Het is niet alleen belangrijk om je spieren te trainen, maar ook om ervoor te zorgen dat alle delen van het lichaam worden aangepakt, en dat oefeningen zowel kracht als uithoudingsvermogen verbeteren.

Op het veld ligt de focus op oefeningen met hoge intensiteit die wedstrijdsituaties nabootsen. “We doen veel sprintoefeningen tijdens trainingen en ze kunnen in je workout worden opgenomen, of je nu in de sportschool bent of buiten”, zegt Ronaldo. “Probeer het toe te voegen aan elke training die je doet.”

Tegenwoordig hoef je niet eens meer naar de sportschool om te trainen. “Doe een oefening waar je maar kunt", geeft Ronaldo aan. “Je kunt een buikspieroefening doen in je slaapkamer als je 's ochtends wakker wordt of voordat je naar bed gaat. Als je een routine krijgt, wordt het gemakkelijker omdat het een gewoonte wordt.”

Wat eet Cristiano Ronaldo?

Het heeft geen zin om de duurste auto te hebben als je er niet de juiste brandstof in doet. Ronaldo, niet verrassend, neemt zijn dieet zeer serieus. “Een goede training moet worden gecombineerd met een goed dieet", zegt hij. “Ik eet een eiwitrijk dieet, met veel volkoren koolhydraten, fruit en groenten. Vermijd suikerhoudende voedingsmiddelen.”

De Portugees international heeft een persoonlijke diëtist die sinds zijn Real Madrid-tijd met hem heeft gewerkt. Zes kleine maaltijden per dag eten of één om de drie tot vier uur.

Hij houdt van vis, vooral zwaardvis, zeebaars en zeebrasem. Zijn favoriete gerecht is Bacalhau Braz, een mengsel van kabeljauw, uien, dun gesneden aardappelen en roerei. Hij eet ook veel fruit en magere eiwitten. In restaurants zegt Ronaldo dat hij vaak biefstuk en een salade bestelt, en nooit iets bevroren. Alles wat hij eet is fris.

Voor zijn ontbijt kiest Ronaldo vaak voor kaas, ham, vetarme yoghurt naast veel fruit en avocado-toast. “Eet regelmatig", gaat Ronaldo verder. “Als je regelmatig traint, is het belangrijk om je energieniveau hoog te houden om je lichaam te voeden voor betere prestaties. Ik eet soms tot zes kleinere maaltijden per dag om ervoor te zorgen dat ik genoeg energie heb om elke sessie op topniveau uit te voeren.”

Hydratatie is ook van vitaal belang. “Drinkwater is zo belangrijk”, bevestigt Ronaldo. Maar een van de offers die hij brengt om zijn lichaam in topconditie te houden, is het vermijden van alcohol en koolzuurhoudende dranken. In 2021 haalde hij de krantenkoppen vanwege een opvallende actie met de frisdrank Coca-Cola op het EK van 2021, waarbij hij in plaats daarvan mensen aanspoorde om water te drinken.

Welke andere geheimen heeft Cristiano Ronaldo?

Gezond leven is niet iets waar Ronaldo elke dag een paar uur aan besteedt. Het is een manier van leven waar hij zich altijd aan houdt. Dat is niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook een mentale. “Leer zowel je geest als je lichaam te trainen”, zegt Ronaldo. “Mentale kracht is net zo belangrijk als fysieke kracht en zal je helpen je doelen te bereiken.”

“Wees gedisciplineerd. Jezelf gemotiveerd houden en vasthouden aan je routine is de sleutel. Voor mij is er geen ruimte voor ontspanning, dus ik moet streng zijn.” Je kunt jezelf helpen door doelen te stellen en samen te werken met een trainingspartner, waardoor concurrentievermogen en gezelschap aan je routine wordt toegevoegd.

Als hij niet aan het trainen is, probeert Ronaldo een ontspannen, rustgevende levensstijl te behouden, ondanks zijn enorme bekendheid en de aandacht die hij afdwingt. “Training en fysieke sessies zijn het belangrijkst, maar een ontspannen levensstijl helpt je om het beste uit jezelf te halen, zowel fysiek als mentaal”, legt Ronaldo uit. “Ik breng mijn vrije tijd door met familie en vrienden, waardoor ik ontspannen en positief blijf.”

Iets unieks in het fitnessregime van Ronaldo is dat hij niet de traditionele acht uur per dag slaapt. In plaats daarvan kiest hij ervoor om vijf dutjes van 90 minuten per dag te doen. Professor Littlehales zegt in zijn boek Sleep: “De mythe van acht uur, de kracht van dutjes... en het nieuwe plan om je lichaam en geest op te laden.” Het is beter voor sporters om elke dag vijf dutjes te doen van elk 90 minuten in plaats van een volledige nachtrust.

Volgens de Daily Mail neemt Ronaldo dit advies van gedwongen rust serieus.