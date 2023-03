Heitinga voert liefst zeven wijzigingen door: Hato in de basis; Tadic wissel

Donderdag, 2 maart 2023 om 19:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

De opstelling van Ajax voor het TOTO KNVB Beker-duel met De Graafschap is bekend. Trainer John Heitinga wijzigt zijn ploeg op liefst zeven plekken ten opzichte van de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen Vitesse (1-2). Onder meer de zestienjarige Jorrel Hato kan rekenen op zijn eerste basisplek, terwijl Dusan Tadic rust krijgt. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op ESPN 2.

Heitinga kiest ervoor om te gaan rouleren in het bekerduel met De Graafschap en wijzigt zijn elftal op liefst zeven posities. Onder de lat keert Remko Pasveer terug ten koste van doelman Gerónimo Rulli. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Jurriën Timber en Calvin Bassey; Hato (links) en Jorge Sánchez (rechts) bestrijken de flanken. Het middenveld bestaat uit Florian Grillitsch, Mohammed Kudus en Davy Klaassen. Voorin is Brian Brobbey de aanvalsleider; hij wordt geflankeerd door Francisco Conceição en Steven Bergwijn.

De Graafschap gaat de bekerwedstrijd tegen Ajax met een goed gevoel in. De Superboeren wonnen hun laatste twee duels in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor het behalen van de play-offs weer haalbaar is geworden. De achterstand op plek acht bedraagt zes punten. In de wedstrijd tegen FC Eindhoven (0-4) maakte Camiel Neghli zijn eerste hattrick in het betaalde voetbal. Hij had bovendien een assist in huis op Elie Raterink. De aanvaller debuteerde als invaller en had slechts een kwartier nodig om zijn naam op het scorebord te zetten. De Graafschap moet het stellen zonder Siem de Jong en Charlison Benschop. Eerstgenoemde kampt met een spierblessure, terwijl Benschop bewust niet wordt opgesteld. De 33-jarige spits ligt overhoop met de clubleiding van de Doetinchemmers vanwege een clausule in zijn contract.

Ajax spoelde de Europa League-uitschakeling tegen Union Berlin afgelopen weekend weg met een 1-2 zege bij Vitesse. De Amsterdammers overtuigden niet altijd, maar behielden de aansluiting met koploper Feyenoord. Donderdagavond ligt de focus echter even niet op de Eredivisie, maar het bekertoernooi. Ajax gaat het duel op De Vijverberg als topfavoriet in en doet dat bovendien met een nagenoeg fitte selectie. Alleen de langdurig geblesseerde Ahmetcan Kaplan en de geschorste Kenneth Taylor zijn er niet bij. Jurriën Timber is er wel bij. De centrumverdediger vertelde tegenover de clubkanalen dat Ajax ‘moet waken voor onderschatting’. De laatste keer dat Ajax 1 en De Graafschap elkaar troffen was in 2019. Aanvoerder Dusan Tadic was toen goed voor twee treffers (1-4). De wedstrijd staat onder leiding van Allard Lindhout.

A total of 7 changes for this Cup game ??#graaja https://t.co/5pgABdEQ4q pic.twitter.com/otgFtS076g — AFC Ajax (@AFCAjax) March 2, 2023

Opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Hato; Grillitsch, Klaassen, Kudus; Conceiçao, Brobbey en Bergwijn