KNVB gaat door met OneLove-campagne en veelbesproken aanvoerdersband

Donderdag, 2 maart 2023 om 14:50 • Davey de Laat • Laatste update: 14:57

Van 17 tot en met 19 maart dragen de aanvoerders van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie opnieuw de OneLove-aanvoerdersband. De KNVB gaat net als vorig jaar campagne voeren rond de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Met OneLove spreekt het voetbal zich sinds 2020 uit ‘vóór verbinding en tegen racisme en discriminatie in de samenleving’, zo schrijft de KNVB.

Vorig seizoen werd er voor het eerst campagne gevoerd rond de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie door het betaald voetbal. De KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en ESPN hebben nadien besloten om dit voortaan elk jaar te doen en dus is het ook in 2023 zover. De OneLove-band werd daarnaast ook gedragen rondom de internationale Coming-Outdag en ook dat is dit jaar weer de bedoeling.

De KNVB wil de OneLove-campagne ook uitbreiden naar het amateur- en schoolvoetbal. De clubs krijgen binnenkort een uitnodiging van de voetbalbond door middel van een mail of brief. “We merkten dat daar behoefte aan was”, geeft de KNVB-woordvoerder aan. Daarnaast krijgen clubs een vlag toegestuurd om duidelijk te maken 'dat iedereen welkom is', zo is de bedoeling van de voetbalbond.

In oktober van het vorige jaar was er een hoop commotie rond de OneLove-band. Onder meer Orkun Kökçü van Feyenoord weigerde toen om die aanvoerdersband te dragen vanwege religieuze redenen. Rond het WK was de aanvoerdersband opnieuw in het nieuws. Virgil van Dijk wilde de band als captain van Oranje graag om de arm hebben, maar daar zette de FIFA een streep door. Ook andere landen die de OneLove-band wilden gebruiken, kregen nul op rekest.