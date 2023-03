Wereldkampioen Argentinië nodigt Curaçao uit voor oefenduel

Donderdag, 2 maart 2023 om 14:30 • Jordi Tomasowa

Curaçao staat voor een bijzondere interlandperiode. Op 25 maart komt het Caraïbische eiland in het kader van de Nations League in actie tegen Canada. Drie dagen later volgt een oefenduel met wereldkampioen Argentinië.

Argentinië wil de wereldtitel vieren met een aantal oefenduels door het land heen en zocht contact op met Curaçao. De Antillianen hebben in de voorbije jaren naam gemaakt met goede resultaten. Onder leiding van de nieuwe president van de voetbalbond, voormalig sc Heerenveen-speler Ramiro Griffith, heeft het voetbal op Curaçao een volgende boost gekregen.

Curaçao neemt het eind maart op tegen onder meer Lionel Messi, Enzo Fernández en Emiliano Martínez, de smaakmakers van wereldkampioen Argentinië.

Na het duel met Canada vliegt de selectie van Curaçao naar Argentinië. De oefenwedstrijd tegen la Albiceleste staat voor 28 maart op het programma. Bondscoach Remko Bicentini, die onder meer spelers als Vurnon Anita, Cuco Martina, Brandley Kuwas, Juriën Gaari en de broers Leandro en Juninho Bacuna tot zijn beschikking heeft, wil een gooi doen naar de kwalificatie voor het WK van 2026.

