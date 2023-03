Ivan Toney haalt FA door het slijk na berichtgeving over enorme schorsing

Ivan Toney baalt ervan dat er opnieuw informatie over het onderzoek dat naar hem loopt is gelekt naar de media, zo geeft hij aan op Instagram. De FA klaagde de 26-jarige spits van Brentford aan nadat hij 262 keer de gokregels zou hebben overtreden, waarvan hij inmiddels het grootste deel heeft opgebiecht. Toney hekelt de media die meldden dat hij voor zes maanden geschorst gaat worden.

De spits heeft enkele beschuldigen ontkend, maar het overgrote deel toegegeven. De zaak van Toney is nu weer in handen van de FA. De bond zal zijn reactie doornemen alvorens een hoorzittingsdatum te plannen. Het is dan aan een onafhankelijke regelgevende commissie om tot een oordeel te komen en een daaropvolgende straf op te leggen. Die zal naar verwachting zeer fors zijn: volgens Sky Sports een schorsing van minimaal zes maanden. Toney baalt ervan dat er opnieuw informatie over het onderzoek bij de media is beland.

“Ik ben geschokt en teleurgesteld na het lezen van speculaties in de media over het nog lopende onderzoek van de FA naar mij. De bond heeft mij verteld dat dit een vertrouwelijk onderzoek is en dat informatie pas naar buiten komt nadat er een definitieve beslissing is genomen. Het is helemaal storend om te lezen dat de FA zegt dat ik voor zes maanden geschorst ga worden voordat er ook maar een hoorzitting is geweest”, schrijft Toney, die aangeeft dat hij ‘zich zorgen maakt over het proces dat doorlopen wordt’. “Mijn advocaten zullen de FA een verzoek doen om onderzoek te doen naar het lekken van informatie.”

De spits benoemt het feit dat dit de tweede keer is dat er verhalen over het onderzoek in de media verschijnen. “De vorige keer gebeurde dat vlak voor het bekendmaken van de WK-selectie. Aangezien mij is verteld dat dit een vertrouwelijk onderzoek hoort te zijn, zal ik verder geen commentaar geven.” Brentford houdt er rekening mee dat Toney het restant van het seizoen zal moeten missen. Het is in het belang van de huidige nummer negen van de Premier League dat Toney zo snel mogelijk geschorst wordt, zodat hij kan terugkeren zonder al te veel van volgend seizoen te missen. De zomermaanden, waarin er geen clubvoetbal is, tellen dan ook mee voor de uitsluiting. Brentford maakt opnieuw een uitstekend seizoen door en is zijn sterspeler liever in de huidige jaargang kwijt dan in de volgende.

Gokregels in Engeland

De regels rondom gokken op voetbal zijn in Engeland strenger dan in Nederland. Wedden op voetbal is verboden voor alle spelers, managers, coaches, clubpersoneel, directeuren en gelicentieerde agenten die betrokken zijn bij het voetbal binnen de Premier League, EFL, National League, Women's Super League, Women's Championship en de Northern, Southern en Isthmian leagues. Deelnemers die onder het verbod vallen mogen niet direct of indirect wedden op voetbalwedstrijden of competities die waar ook ter wereld plaatsvinden. Toney zou de regels 262 keer hebben overtreden, waardoor de FA een onderzoek naar hem instelde.