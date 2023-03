Wijndal geeft op pijnlijke wijze aan wat hij ‘niet sterk’ vond aan Schreuder

Donderdag, 2 maart 2023 om 14:07 • Guy Habets • Laatste update: 14:09

Owen Wijndal heeft zich in een interview met Ajax Life kritisch uitgelaten over Alfred Schreuder. Het zat de linksback van Ajax niet lekker dat Schreuder, die geen trainer meer is in de Johan Cruijff ArenA, in de media uitspraken deed over zijn trainingsarbeid. Wijndal was het niet eens met zijn trainer en vond het 'gek' dat Schreuder er voor koos om de media op te zoeken, terwijl ze er zelf nog niet over hadden gesproken.

John Heitinga, de opvolger van Schreuder, heeft vaak een basisplaats in petto voor Wijndal. De linksback moest eerder dit jaar nog op zijn beurt wachten en vernam in de media dat Schreuder niet tevreden was over zijn trainingsarbeid. "Ja, dat vond ik gek", zegt de 23-jarige Zaandammer in gesprek met Ajax Life. "Tijdens het trainingskamp in Marbella was het gevoel nog goed. Ik heb na NEC-uit ook met de trainer gesproken en aangegeven dat ik het niet met hem eens was. Ik vond het ook niet sterk dat hij dat wel in de media zei, maar mij er eerder niet op had aangesproken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Natuurlijk mag een trainer vinden dat ik niet goed train", vervolgt Wijndal zijn verhaal. "Ik houd juist van eerlijkheid. Dan is het aan mij om daar op een juiste manier op te reageren. Maar als ik zelf niets hoor... Na een paar trainingen hoorde ik dat Schreuder zei dat het kwartje was gevallen. In zijn ogen deed ik dus blijkbaar andere dingen dan daarvoor. Ik vond zelf dat ik nog altijd goed en hard trainde."

Wijndal vermoedt dat zijn positieve karakter ertoe kan leiden dat mensen minder inzet bij hem denken te zien. "Het kan zijn dat iemand denkt dat ik niet gefocust train omdat ik veel lach. Daar zit voor mij een gevaar in. Dat mensen denken: hij is een beetje nonchalant. Zeker als de resultaten tegenvallen. Maar dat ik veel praat met jongens, dat ik wil genieten van op het veld staan, betekent niet dat ik niet gefocust ben. Het is niet zo dat ik na puntenverlies in de kleedkamer vrolijk een praatje ga maken of de polonaise loop. Ik lach graag, maar ben geen clown."