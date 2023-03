Gevierde Erik ten Hag kan zijn tweede prijs in korte tijd in de wacht slepen

Donderdag, 2 maart 2023 om 13:47 • Guy Habets

Erik ten Hag is een van de drie trainers die kans maakt om Manager van de Maand te worden in de Premier League. Samen met Marco Silva van Fulham en Antonio Conte van Tottenham Hotspur strijdt de Tukker om de titel van beste trainer van februari. Ten Hag won afgelopen week al de EFL Cup met Manchester United en kan nu dus ook een prijs op persoonlijke titel winnen.

De Premier League kiest maandelijks een beste trainer en Ten Hag weet wat het is om zo'n prijs te winnen. In oktober werd de voormalig oefenmeester van Ajax al eens uitgeroepen tot 'Manager van de Maand september', vanwege de goede prestaties die United toen leverde. Vijf maanden later kan hij dat kunstje herhalen, maar Ten Hag heeft serieuze concurrentie. Silva bleef met Fulham ongeslagen in februari en leidde de club naar plek zeven in de Premier League, terwijl het Tottenham van Conte alleen verloor van Leicester City (4-1).

?? Antonio Conte

?? Marco Silva

?? Erik ten Hag



It's time for you to vote for your @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards | https://t.co/QyadQoZAkh pic.twitter.com/wYAGsZIdms — Premier League (@premierleague) March 2, 2023

Ten Hag zet daar een ongeslagen maand in de Premier League met the Mancunians tegenover. Er werd drie keer gewonnen en alleen de wedstrijd tegen Leeds United op Old Trafford (2-2) leverde een gelijkspel op. Supporters kunnen stemmen op hun favoriete trainer en die stemmen worden gecombineerd met de stemmen van een panel van experts. Volgende week wordt bekend wie zich Manager van de Maand februari mag noemen.

Als de Nederlandse manager de prijs voor zich opeist, is dat voor de tweede keer in korte tijd dat hij waardering krijgt voor zijn werk. Afgelopen zondag pakte United voor het eerst in zes jaar weer een prijs door in de finale van de EFL Cup met 2-0 te winnen van Newcastle United. Casemiro en Marcus Rashford verzorgden de doelpunten voor het team van Ten Hag, die daags na de wedstrijd in een open brief zijn dank uitsprak aan de fans van the Red Devils. Dat deed zijn populariteit in het rode deel van Manchester alleen nog maar verder stijgen.