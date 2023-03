Ruud van Nistelrooij spaart Xavi Simons en wijst zijn vervanger aan bij PSV

Donderdag, 2 maart 2023 om 17:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:56

De opstelling van PSV voor de wedstrijd in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen ADO Den Haag is bekend. Ruud van Nistelrooij, de oefenmeester van de Eindhovenaren, heeft ervoor gekozen om Xavi Simons rust te geven. Guus Til is zijn vervanger. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te zien op ESPN 1.

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder op donderdag al dat Van Nistelrooij met het idee speelde om Simons buiten de basis te houden en dat heeft de coach uit Geffen inderdaad gedaan. De aanvallende middenvelder, die PSV vaak bij de hand moet nemen, zit op de bank en wordt vervangen door Guus Til. Onder de lat is er een plekje voor Joël Drommel, die de komende wedstrijden waarschijnlijk nog vaker zal spelen. Walter Benítez raakte deze week geblesseerd en kan voorlopig niet in actie komen. De overige negen namen zijn dezelfde als die afgelopen weekend met 3-1 van FC Twente wonnen.

De opstelling van ADO is fors gewijzigd ten opzichte van de 0-0 bij FC Den Bosch van afgelopen zondag. Dick Advocaat, de ervaren oefenmeester van de Residentieclub, kondigde al aan dat hij spelers rust zou gaan geven en heeft die belofte gehouden. Spelers als Thomas Verheydt, Xander Severina, Boy Kemper, Joey Sleegers en Ricardo Kishna zitten allemaal op de bank. Amar Catic, die een verleden heeft in Eindhoven, start wel in de basis.

PSV is na de 3-1 winst op FC Twente even weer op adem gekomen. Die overwinning volgde op uitschakeling in de Europa League vorige week en de Eindhovenaren zullen tegen ADO willen voorkomen dat er niet weer een prijs verloren gaat. Van Nistelrooij kan tegen de Hagenaren niet beschikken over Walter Benítez, die vanwege een meniscusblessure een week of vijf moet toekijken. Joël Drommel staat daarom onder de lat geposteerd. Ook Sávio, Thorgan Hazard, Olivier Boscagli en Fodé Fofana zijn er niet bij. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in het Philips Stadion was in 2020. In november van dat jaar werd het 4-0 voor PSV. Van Nistelrooij had vooraf mooie woorden over voor ADO-trainer Dick Advocaat, door te stellen dat de 75-jarige oefenmeester 'misschien wel een van de grootste trainers ooit' is.

ADO Den Haag speelt morgen met @MatchisNL op de borst. Het initiatief van Thijs Slegers heeft ons allen diep ontroerd en dat zetten wij in de bekerwedstrijd graag kracht bij. Lees meer op de website ?? — ADO Den Haag (@ADODenHaag) March 1, 2023

Advocaat zelf probeerde de druk bij zijn ploeg weg te nemen door te stellen dat de prioriteit bij de Keuken Kampioen Divisie ligt. De Hagenaars staan elfde en maken nog volop kans op deelname aan de play-offs om promotie. ADO zit in een uitstekende fase. De ploeg is al elf wedstrijden op rij ongeslagen en wist tijdens die reeks onder meer MVV Maastricht (2-1), NAC Breda (2-1) en PEC Zwolle (3-1) aan de zegekar te binden. Woensdag maakte ADO bekend dat het met Matchis op de borst zal aantreden tegen PSV. ADO gaf aan dat de situatie van perschef Thijs Slegers de club diep heeft ontroerd. De ongeneeslijk zieke Slegers zet zich nu succesvol in om zo veel mogelijk stamceldonoren en bloeddonoren te werven. ADO zal bovendien zijn wedstrijdshirts veilen. De volledige opbrengst gaat naar stamceldonorenbank Matchis.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva.

Opstelling ADO Den Haag: Stevens; Rodriguez, Werker, Asante, Absalem; Breinburg, Klas, De Waal; Sellouki, Zwarts, Catic.