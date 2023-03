Dick Advocaat benadert bekerwedstrijd tegen PSV op verrassende wijze

Donderdag, 2 maart 2023 om 13:08 • Guy Habets

ADO Den Haag speelt donderdagavond in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV, maar trainer Dick Advocaat is niet van plan om zijn beste elf spelers de wei in te sturen. Dat heeft de ervaren oefenmeester laten doorschemeren op een persconferentie. De competitie is belangrijker voor ADO, dat graag wil promoveren naar de Eredivisie.

ADO heeft een unieke kans om de laatste vier van het bekertoernooi te halen, maar dat is volgens Advocaat minder van belang dan een goede eindpositie in de Keuken Kampioen Divisie. De Residentieclub is elf wedstrijden ongeslagen, koploper in de derde periode en nadert de play-offplekken op de ranglijst. "De belangen zijn duidelijk", stelt Advocaat. "Die liggen voor ons in de competitie en niet in de beker. We spelen vijf wedstrijden in de komende vijftien dagen, waarvan drie uit. Dat is ontzettend veel, dus daar moeten we rekening mee houden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat betekent dat een aantal spelers die normaal gesproken in de Haagse basiself staan, donderdagavond niet spelen. Advocaat geeft niet prijs welke spelers dat zijn. "Er zullen andere jongens moeten opstaan, want ik ga er wel een paar sparen. Gelukkig hebben we een brede selectie en kan dat ook. Daarnaast hebben we een goede medische staf en die mensen weten precies hoe de spelers ervoor staan."

In het bekertoernooi is echter alles mogelijk en dat weet Advocaat als geen ander. Hij zag dinsdag hoe FC Utrecht, een club waar hij ook trainer was, op eigen veld te kijk werd gezet door Spakenburg (1-4). "Een prachtige stunt, en slecht van Utrecht natuurlijk. Maar het zal tegen PSV heel moeilijk worden voor ons. Zij hebben een betere ploeg en betere spelers. Voor ADO in de huidige situatie is het alleen al heerlijk om daar te mogen spelen. We moeten achterover gaan leunen en op de counter gevaarlijk worden. Ik weet niet hoe het anders zou moeten."