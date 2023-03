Wie is Antonela Roccuzzo? Alles wat je moet weten over de vrouw van Lionel Messi

Vrijdag, 3 maart 2023 om 10:20 • Laatste update: 10:23

Lionel Messi trouwde in 2017 met zijn jeugdliefde Antonella Roccuzzo, en hun jonge gezin woont momenteel in Parijs. De Argentijnse superster verliet als kind zijn geboorteplaats Rosario om bij Barcelona te voetballen, maar zijn band met de stad blijft sterk.

Niks is sterker dan zijn langdurige relatie met Antonella, met wie hij samen opgroeide in Argentinië en waar hij nu drie kinderen mee deelt. Messi bevestigde voor het eerst dat hij een vriendin had in 2009 en op 30 juni 2017 gingen ze terug naar Argentinië om te trouwen. Maar wie is Antonella en hoe heeft ze de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar leren kennen?

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wie is Antonella Roccuzzo?

Roccuzzo werd geboren in Rosario, net als Messi, en is de neef van Lucas Scaglia, de jeugdvriend van de Paris Saint-Germain-ster. Messi heeft een reputatie van verlegenheid - vooral toen hij jong was - maar er wordt gezegd dat hij van jongs af aan verliefd was op Antonella en regelmatig het huis van Scaglia bezocht om haar te zien.

Ze ging naar de universiteit in Argentinië en studeerde tandheelkunde voordat ze overstapte naar sociale communicatie. Vervolgens verhuisde ze naar Barcelona om bij Messi te gaan wonen. Ze heeft zich de afgelopen jaren gericht op het opvoeden van drie zonen - Thiago, Mateo en Ciro - maar heeft wel haar eigen schoenenlijn die werd gelanceerd in samenwerking met Sofia Balbi, de vrouw van Luis Suárez.

Volgens Infobae bloeide Antonella's relatie met Messi op nadat hij terugkeerde richting Rosario om haar te troosten na de dood van een vriend bij een verkeersongeval. Dat zou ergens in 2007 zijn geweest, maar hun relatie werd jarenlang privé gehouden. Over het algemeen bleef Antonella uit de schijnwerpers, hoewel ze meer dan negentien miljoen volgers op Instagram heeft.

De 34-jarige staat bekend als goede vrienden met Suárez' vrouw Sofia en Cesc Fabregas' partner Daniella Semaan.

Hoeveel kinderen heeft Messi?

Messi en Antonella hebben drie zonen; Thiago - geboren op 2 november 2012 - Mateo - geboren op 11 september 2015 - en Ciro - die op 10 maart 2018 op de wereld werd gezet. Messi heeft zijn kinderen op zijn lichaam getatoeëerd en heeft hun namen op zijn voetbalschoenen gezet. Hij is duidelijk een trotse vader en deelt ook regelmatig foto's van het gezin op zijn Instagram-account.

Wanneer zijn Messi en Antonella getrouwd?

Messi en Roccuzzo waren al ongeveer negen jaar een stel en hadden destijds twee kinderen samen. Op 30 juni 2017 stapten Messi en Roccuzzo eindelijk in het huwelijksbootje tijdens een ceremonie in hun geboorteplaats Rosario. Een aantal teamgenoten van Messi waren aanwezig in City Center, een hotel- en casinocomplex, om de grote dag te vieren.

De bruiloft werd bewaakt door een enorm team van beveiligingspersoneel onder leiding van een voormalig Argentijns militaire officier. Fans mochten een livestream van de ceremonie in de buurt bekijken. Er was ook sprake van een kleinere ceremonie in Barcelona voor degenen die de reis naar Zuid-Amerika niet konden maken, maar dat is niet bevestigd.

Messi en Antonella woonden samen in Catalonië totdat er in de zomer van 2021 een schokkende transfer naar Parijs plaatsvond. Omdat Barça zich geen nieuw contract kon veroorloven voor hun aanvoerder, werd transfervrij de overstap naar PSG gemaakt. In het Parc des Princes tekende hij een contract voor twee seizoenen.