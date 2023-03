Maguire onthult inhoud van donderspeech Ten Hag tijdens bekertreffen

Donderdag, 2 maart 2023 om 11:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:19

Erik ten Hag is woensdagavond in de rust van het FA Cup-duel tussen Manchester United en West Ham United (3-1 winst) flink tekeer gegaan tegen zijn elftal. Harry Maguire, woensdag aanvoerder van the Red Devils, sprak tegenover clubkanaal MUTV over de inhoud van de donderspeech van Ten Hag. Volgens de 29-jarige Engelsman was de Nederlander stevig in zijn bewoording. “Hij was erg hard, om eerlijk te zijn. Hij eiste dat we ons zouden verbeteren.”

Maguire speelde woensdag weer eens een volledige wedstrijd voor United. Manchester Evening News beoordeelde zijn optreden met een magere 6, maar Ten Hag was na afloop op de persconferentie tevreden over zijn mandekker. “Hij domineerde de defensie en had aanvallend ook een aantal goede momenten. Hij speelde betrouwbaar, had een aantal goede passes en speelde zijn tegenstander uit de wedstrijd. Hij speelde een goede wedstrijd.”

In de rust was Ten Hag een stuk minder tevreden over de teamprestatie, zo onthulde Maguire zelf na afloop van het duel. “Hij was erg hard, om eerlijk te zijn. Hij eiste dat we ons zouden verbeteren. Dat moest ook, want anders hadden we deze wedstrijd verloren.” Vlak na rust kwam West Ham zelfs op voorsprong door een doelpunt van Saïd Benrahma. “Het was zwaar dat zij meteen daarna een geweldig doelpunt scoorden, de manager had ons nog gewaarschuwd. We hebben tot het laatste fluitsignaal gevochten. In de laatste dertig minuten wisten we het net gelukkig wel te vinden.”

Maguire is niet bezig aan zijn meest gelukkige seizoen als profvoetballer. Onder Ten Hag verloor de 53-voudig international van the Three Lions zijn basisplaats op Old Trafford. Maguire kwam dit seizoen pas 996 minuten in actie, verdeeld over 21 optredens. Hij was nog niet betrokken bij een doelpunt, maar kreeg wel al zeven gele kaarten. Desalniettemin complimenteerde Ten Hag de rechtspoot wel in aanloop naar het duel met West Ham. De oefenmeester is tevreden over de inzet van Maguire op trainingen en zijn rol binnen het team.