Portugees OM stelt onderzoek in naar ‘omgekochte’ duels van Benfica

Donderdag, 2 maart 2023 om 13:22 • Davey de Laat • Laatste update: 14:51

Het Openbaar Ministerie uit Portugal vermoedt dat SL Benfica tussen 2016 en 2019 bij zes wedstrijden spelers van clubs uit de Primeira Liga heeft omgekocht, zo meldt TVI. As Águias wilden op deze manier meerdere kampioenschappen naar zich toe trekken. Het OM heeft een onderzoek ingesteld.

Benfica had zijn pijlen naar verluidt gericht op kleinere ploegen in de Portugese competitie, omdat die clubs minder financiële stootkracht hebben en daardoor gevoeliger kunnen zijn voor eventuele financiële compensaties. De recordkampioen van Portugal speelde zelf zes wedstrijden waarin tegenstanders naar verluidt omgekocht zouden zijn. De overige duels waren van clubs die het opnamen tegen FC Porto en Sporting Portugal. Benfica zou die ‘kleine’ clubs betaald hebben om tegen Benfica te verliezen en juist tegen de grote ploegen punten te pakken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het OM doet onderzoek naar wedstrijden tussen 2016 en 2019. De duels van Benfica met Marítimo (0-2 winst), Rio Ave (0-1 winst), Boavista (2-2), Marítimo (5-0 winst) en Boavista (5-1 winst) zijn vermoedelijk allemaal ‘gefixt’. De wedstrijden van Sporting (2-1 verlies tegen Marítimo) en Porto (1-1 tegen Vitoria Setúbal) zouden daar ook bij horen. De zes andere wedstrijden die onderzocht worden zijn onbekend.

Het is niet de eerste keer dat de club verdacht wordt van omkoping. Vorig jaar februari werden de Portugezen namelijk verdacht van matchfixing vanwege schimmige financiële constructies aan het adres van oud-scheidsrechter Bruno Paixão. Benfica zou mogelijk duizenden euro’s aan steekpenningen hebben betaald aan de arbiter, die tussen 2006 en 2018 actief was in de Portugese competitie.