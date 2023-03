Opgeluchte Orkun Kökçü trekt boetekleed aan: ‘Daar schaamde ik me voor’

Donderdag, 2 maart 2023 om 09:14 • Wessel Antes

Orkun Kökçü erkent dat Feyenoord tijdens het TOTO KNVB Bekerduel met sc Heerenveen (0-1 winst) niet in de beste vorm verkeerde. De 22-jarige aanvoerder van de Rotterdamse club kon direct na afloop voor de camera’s van ESPN moeilijk verklaren waarom het niet liep. Feyenoord strooide met balverlies en Kökçü deed daar zelf ook aan mee. “Ik had zelf nog een moment waar ik me voor schaam in de wedstrijd”, aldus de Turkse international.

Hoewel Feyenoord niet goed speelde, gaat de Stadionclub zaterdag de koker in voor de loting van de halve finales van de beker. Kökçü is daardoor toch tevreden. “'0-1 is genoeg, we zijn blij dat we door zijn. Het was moeilijk vanavond (woensdag, red.). Heel moeilijk. De eerste helft begonnen we niet goed. Veel balverlies en aan de bal niet goed. We speelden wel gedisciplineerd en hebben volgens mij maar twee kansen weggeven. De tweede helft voetbalden we iets beter. Met 0-1 mag je blij zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het matige begin is moeilijk te verklaren volgens Kökçü, die ook naar zichzelf wijst. “Ik weet het eigenlijk niet. Ik had zelf nog een moment waar ik me voor schaam in de wedstrijd. Ik bleef vasthaken volgens mij. Het kwam niet goed uit en het zag er stom uit. Echt lelijk. Het veld was wel snel, maar dat mag geen excuus zijn.” Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk wist niet te profiteren van de glijpartij van Kökçü. Na rust besliste Santiago Giménez de kwartfinale in het voordeel van Feyenoord.

Halve finale

Door de zege op Heerenveen is Feyenoord in maart koploper, nog altijd Europees actief én halvefinalist in de beker. Nooit eerder kwam dat voor in de clubhistorie, ondanks het vertrek van talloze basisspelers afgelopen zomer. Spakenburg-trainer Chris de Graaf gaf dinsdag na de 1-4 zege op FC Utrecht aan dat hij graag tegen Feyenoord loot. Kökçü heeft niet per se een voorkeur voor de amateurclub, al zou hij het wel een leuk affiche vinden. “Ik heb gisteren (dinsdag, red.) gekeken, maar ik moet zeggen dat ik het een hele goede ploeg vind. Voetballen kunnen ze heel goed. Het zou mooi zijn, maar we zien wel wie we loten.”