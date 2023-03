Slot beticht Driessen van clubvoorkeur: ‘Het AD mag ons ook vaker steunen’

Donderdag, 2 maart 2023 om 08:08

Arne Slot heeft woensdagavond voor veel hilariteit gezorgd op de persconferentie na afloop van het TOTO KNVB Bekerduel met sc Heerenveen (0-1 winst). De trainer van Feyenoord liet zich na opmerkingen van Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, over zijn spelers uitlokken tot een grap over de clubvoorkeur van de ochtendkrant. “Ik zeg wel eens vaker dat ik het een enorm compliment voor de Telegraaf vind dat ze toch altijd wel Ajax steunen.”

Na een vraag over het drukke speelschema van Feyenoord gaf Slot aan dat hij denkt dat zijn spelers alleen maar meer inspiratie krijgen van de vele wedstrijden die ze spelen. Driessen vroeg vervolgens of die inspiratie ook te verkrijgen is door interlands met het Nederlands elftal, waarop Slot een helder antwoord formuleerde. “Zeker, want het is ook heel verfrissend om te zien hoe de topspelers zich daar presenteren en hoe ze op dat niveau trainen. Ze moeten tegen Frankrijk, daar lopen wel een paar toppers.”

Vooral de namen van Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman en Mats Wieffer worden momenteel gelinkt aan de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Slot lijkt te hopen dat zijn spelers worden opgeroepen. “Het is denk ik fantastisch als een aantal spelers van ons daar bij mogen zijn, om te ervaren dat er nog een volgende stap is qua niveau na Feyenoord.” Driessen lijkt niet te denken dat deze spelers in aanmerking komen voor speelminuten tegen Frankrijk, eind maart. De journalist stelt dat de Feyenoorders het moeten doen met het mindere affiche. “Ze spelen ook tegen Gibraltar hè? Dan spelen die gasten misschien juist.”

Na de opmerking van Driessen barst Slot in lachen uit, om vervolgens met een knipoog te reageren. “Ik zeg wel eens vaker dat ik het een enorm compliment voor de Telegraaf vind dat ze toch altijd wel Ajax steunen. Daar daag ik het AD ook wel eens mee uit, dat ze ons ook vaker mogen steunen. Het kon weer niet mooier verwoord worden door jou dan dit!” Driessen lijkt de grap van de galante Slot wel te kunnen hebben. “Dankjewel Arne!” Zaterdag, na het competitieduel van Feyenoord met FC Groningen, zal de loting voor de halve finales van de KNVB-beker plaatsvinden. Naast de Rotterdammers gaat amateurclub Spakenburg in ieder geval de koker in.