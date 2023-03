Weghorst krijgt ondanks lyrische Ten Hag dikke onvoldoende toebedeeld

Manchester United wist zich woensdagavond ten koste van West Ham United (3-1 winst) te plaatsen voor de kwartfinales van de FA Cup. Het elftal van Erik ten Hag kwam vlak na rust op achterstand, maar wist de wedstrijd in het laatste kwartier om te buigen. Hoewel Wout Weghorst met zijn drukzetten en assist bij de 3-1 belangrijk was bij het doelpunt van Fred, kan niet iedereen zich om zijn spel bekoren. The Sun geeft de dertigjarige spits een 4 (!).

Het regionale Manchester Evening News, dat normaliter erg kritisch is op Weghorst, beloont de rechtspoot juist met een 7. De aanvalsleider krijgt complimenten voor zijn werkethos en de manier waarop hij medespelers in stelling brengt, maar de krant ziet een groot aandachtspunt. “Hij komt niet in de buurt van een waardevolle kans.” The Sun rekent Weghorst ook af op zijn afronding en geeft hem daarom een 4. “Hij miste een honderd procent doelpunt, maar gelukkig voor hem was het buitenspel. Dat had de grootste blunder van het seizoen kunnen zijn", doelt het tabloid op een moment uit het eerste kwartier van de wedstrijd.

Kwaliteitskrant The Guardian is kritisch op de manier waarop West Ham-spits Michail Antonio zijn teamgenoten probeerde te bereiken en schrijft dat hij wat kan leren van Weghorst. “Het vermogen van Weghorst om anderen te betrekken met een korte kaats of pass was het tegenovergestelde. Elke keer dat de bal bij hem kwam was het resultaat productief. Het collectief van West Ham werd daardoor regelmatig ontregeld.” Van de BBC krijgt Weghorst, die de volledige wedstrijd uitspeelde, een 6,5 toebedeeld.

Ten Hag lyrisch over Weghorst

Ten Hag was na afloop zeer te spreken over Weghorst. “Wout was denk ik een van de beste spelers op het veld. Sinds hij bij ons is aangesloten hebben we pas een keer verloren. Hij doet geweldig werk. Nu moet hij dat vasthouden, want hij is in zijn rol heel belangrijk.” De manager krijgt zelf een 7 van Manchester Evening News, dat van mening is dat hij teveel rouleerde. “Dat weet hij zelf ook en daarom bracht hij Casemiro voor McTominay in de rust. Het is goed dat hij Rashford bracht voor Antony in plaats van Garnacho, want die beslissing betaalde zich uiteindelijk uit.”

Alejandro Garnacho was in de negentigste minuut belangrijk met de fraaie 2-1. De bal belandde ietwat gelukkig in de voeten van de Spaanse Argentijn, die vervolgens de verre hoek wist te vinden. Ten Hag is dan ook tevreden over de inbreng van zijn pupil. “Hij maakte een geweldig doelpunt. Je kon zien dat hij in de wedstrijd groeide en zijn tegenstander maar bleef opzoeken. Hij was een constante dreiging voor West Ham. Dan is het ook moeilijk om hem af te stoppen.” In de kwartfinale van de FA Cup zal United het thuis opnemen tegen Fulham.