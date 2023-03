Marseille blameert zich en wordt uit beker gekegeld door Ligue 2-club

Donderdag, 2 maart 2023 om 00:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:11

Olympique Marseille heeft zich woensdagavond flink geblameerd in de Coupe de France. Het verloor in eigen huis na een 2-2 gelijkspel de kwartfinale na strafschoppen van Ligue 2-club Annecy. In eerste instantie leek het erop dat Annecy de overwinning al in de reguliere speeltijd zou boeken, want het stond lange tijd met 1-2 voor. François-Régis Mughe kopte echter diep in de blessuretijd de 2-2 binnen. In de strafschoppenserie miste Leonardo Balerdi de beslissende penalty, waardoor Annecy doorbekerde.

Bijzonderheden:

Jordan Veretout bracht Marseille na een klein half uur op voorsprong: Jonathan Clauss zette de Franse middenvelder oog in oog met doelman Thomas Callens, en Veretout faalde niet. Na rust keerde Annecy, de nummer tien van de Ligue 2, de wedstrijd echter in een tijdsbestek van zes minuten volledig om. Eerst zorgde Moïse Dion Sahi met een schot in de verre hoek voor de gelijkmaker, waarna Kevin Mouanga uit een corner de 1-2 binnenkopte. Nadat Alexis Sánchez vijf minuten voor tijd een penalty miste, zorgde Mughe in de 97ste minuut met een op het oog mislukte voorzet toch nog voor de 2-2. Daarna werden er direct penalty’s genomen. Ahmed Kashi miste daarin namens Annecy, maar doordat namens Marseille zowel Nuno Tavares als Balerdi faalde, plaatste Annecy zich alsnog voor de halve finales.

Wedstrijdverloop:

29’ 1-0 Jordan Veretout (assist: Jonathan Clauss)

53’ 1-1 Moïse Dion Sahi (assist: François Lajugie)

59’ 1-2 Kevin Mouanga (assist: Yohan Demoncy)

85’ penalty Alexis Sánchez gemist (redding Thomas Callens)

90+7’ 2-2 François-Régis Mughe (assist: Vitinha)

Annecy wint penaltyserie met 6-7