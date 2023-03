Perez doet ‘nieuwe’ ontdekking: ‘Kan ik hem nog claimen? Heerlijke speler!’

Woensdag, 1 maart 2023 om 23:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:43

Kenneth Perez heeft enorm genoten van het optreden van Osame Sahraoui bij sc Heerenveen thuis tegen Feyenoord (0-1). De analist zag de linksbuiten in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd een plaag vormen voor de verdedigers van Feyenoord, die meerdere panna's om de oren kregen van de Noors-Marokkaanse aanvaller. "Kan ik deze speler nog claimen? Of heeft iemand anders hem al ontdekt? Ik zeg toch gewoon dat ik het was", knipoogt Perez na afloop bij ESPN.

"Heerlijke speler, man!", vindt de Deen, die nog niet zo op de hoogte was van de kwaliteiten van Sahraoui. De vleugelspits speelt dan ook pas net een maand in de Eredivisie. Eind januari haalde Heerenveen de ragfijne dribbelaar weg bij het Noorse Valerenga. "Daar gaan we heel veel plezier aan beleven!", voorspelt Perez.

De analist maakt een vergelijking. "Hij doet me denken aan Oussama Assaidi, die toch bij Liverpool terecht is gekomen. Wat een gevoel en inzicht voor ruimte en timing. Hij weet precies wanneer hij de bal even aan moet tikken. Hij speelde twee of drie keer iemand door zijn benen! En ook nog functioneel." Mario Been, eveneens aanwezig als analist, is het met Perez eens. "Hij is enorm handig, heel snel met de bal aan de voet, ook als hij de actie al in heeft gezet is hij heel snel weg. Hij is heel gedrongen, heel kort bij de grond."

Sahraoui claimde in de 69ste minuut een penalty. De linksbuiten poortte zijn tegenstander Neraysho Kasanwirjo, die hem vastpakte. Scheidsrechter Pol van Boekel en de VAR oordeelden dat het te licht was voor een strafschop. "Maar ik heb geen reden om daar te vallen", zegt Sahraoui zelf kort na afloop. "Ik voelde contact en daardoor viel ik. Hij duwde me naar de grond. Voor mij is het een honderd procent penalty, maar ik ben niet de scheidsrechter."

Op het veld straalt Sahraoui plezier uit. "Ik heb veel lol. Mijn vader zegt altijd dat ik moet dansen op het veld om de tegenstanders van me af te houden. Ik probeer daarnaar te luisteren. Ik voel me vrij door iedereen om me heen, de spelers en de staf. Ze geven me de vrijheid om te doen wat ik wil. Ik ben daarover in dialoog met de trainer. In principe moet ik 'breed' en 'hoog' op het veld beginnen. Als ik een kans zie om naar binnen te komen, dan mag dat."

De vergelijking met Assaidi streelt Sahraoui. "Het is mooi om te horen, honderd procent, maar ik ben Osame Sahraoui en ik probeer naam voor mezelf te maken." Overigens is ook Arne Slot groot liefhebber van de aanvaller van Heerenveen. "Volgens mij heeft hij wel tien panna's gegeven", knipoogt de trainer van Feyenoord in zijn interview na afloop.