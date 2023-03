Barça-huurling brengt Osasuna dicht bij historische Copa del Rey-finale

Woensdag, 1 maart 2023 om 23:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

Osasuna heeft woensdagavond een belangrijke stap gezet richting de finale van de Copa del Rey. In het heenduel van de halve eindstrijd met Athletic Club waren los Rojillos met 1-0 te sterk dankzij een treffer van Barcelona-huurling Ez Abde. De return in Baskenland wordt afgewerkt op 4 april. De beste van het tweeluik treft de winnaar uit de dubbele ontmoeting tussen Barcelona en Real Madrid.

Bijzonderheden

Athletic Club dacht in de vijftiende speelminuut op voorsprong te komen. Iñaki Williams zette de 0-1 op het scorebord, maar uit de videobeelden bleek dat de spits zich in buitenspelpositie begaf toen hij afrondde: doelpunt afgekeurd. De treffer van Osasuna twee minuten na rust telde wél. Moi Gómez gaf een dieptepass op Ez Abde, die Dani Vivian op snelheid klopte en met een lage schuiver in de rechterbenedenhoek het enige doelpunt van de wedstrijd verzorgde: 1-0. Mocht Osasuna de finale halen, dan zou dat de tweede keer in de clubgeschiedenis zijn. Donderdagavond werken Real Madrid en Barcelona de heenwedstrijd van de andere halve finale af in het Santiago Bernabéu.

Wedstrijdverloop

15’ doelpunt Iñaki Williams geannuleerd (buitenspel)

47’ 1-0 Ez Abde (assist: Moi Gómez)