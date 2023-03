Van Dijk cruciaal voor Liverpool met rake kopbal; ook Gakpo belangrijk

Woensdag, 1 maart 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:17

Virgil van Dijk en Cody Gakpo hebben zich woensdag onderscheiden bij Liverpool. Eerstgenoemde kopte Liverpool een kwartier voor tijd op voorsprong tegen Wolverhampton Wanderers, terwijl Cody Gakpo als invaller met een voorassist de basis legde voor de 2-0 van Mohammed Salah. Het bleken de enige twee doelpunten van de wedstrijd te zijn. Door de overwinning klimt de ploeg van manager Jürgen Klopp naar de zesde plaats, terwijl Wolverhampton het moet doen met de vijftiende positie.

Bij Liverpool was Van Dijk de enige Nederlander die aan de aftrap verscheen. De van een blessure herstelde Diogo Jota kreeg op links de voorkeur boven Gakpo. Darwin Núñez begon in de spits, terwijl Salah vanaf zijn vertrouwde rechtsbuitenpositie mocht beginnen. Klopp had op met middenveld basisplaatsen in huis voor tieners Stefan Bajcetic en Harvey Elliott. Zij stonden naast de ervaren Fabinho. Onder meer Joe Gomez ontbrak wegens een blessure. Ibrahima Konaté stond daarom naast Van Dijk in het hart van de defensie. Aan de kant van Wolverhampton begon trainer Julen Lopetegui met Raúl Jiménez in de spits. De Mexicaan werd in zijn rug geassisteerd door Matheus Nunes, João Moutinho en Pablo Sarabia.

?????? ???????? ?? Dankzij treffers van Van Dijk en Salah weet Liverpool met 2-0 te winnen van Wolves ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/1gBPXpKMYH — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 1, 2023

De openingsfase was een levendige. Bajcetic testte José Sá met een rollertje en aan de andere kant moest Alisson Becker ingrijpen op een schot van Moutinho. Tegenvaller voor the Wolves was het geblesseerd uitvallen van Hugo Bueno na een kwartier. De Spanjaard greep naar zijn hamstring en werd vervangen door Rayan Aït-Nouri. De bezoekers stonden defensief goed, waardoor Liverpool aanvallend weinig uit kon richten. Zo werd een schot van Fabinho, die zich in kansrijke positie begaf, geblokt door een verdediger van Wolverhampton. De grootste kans van de eerste helft kwam vijf minuten voor rust. Na een goede pass van Jota wist Núñez voor te geven op Elliott, die in vrije positie naast kopte. Vlak voor rust was Núñez weer de aangever voor Elliott. Dit keer vond de Engelsman Sá op zijn pad, die zijn inzet richting de hoek keerde.

Liverpool begon scherp aan het tweede bedrijf, al bleef het moeilijk tot kansen komen. Zo werd een schot van Trent Alexander-Arnold geblokt en vond Elliott andermaal Sá op zijn pad. In de 65ste minuut leek Liverpool op voorsprong te komen. Jota had een bijzonder fraaie dribbel in huis, maar werd op het allerlaatste moment gestuit door Max Kilman. De centrale verdediger bracht de bal onbedoeld voor de voeten van Núñez, die raak schoot. Scheidsrechter Paul Tierney werd door de VAR echter naar het scherm geroepen en zag dat Jota tijdens zijn dribbel een overtreding had begaan op Kilman: doelpunt afgekeurd.

Toch was het even later wel raak. Een vrije trap belandde op het hoofd van Van Dijk, die in eerste instantie stuitte op Sá. Jota bracht de bal weer voor en bij de tweede kopkans voor de Oranje-international was het wel raak: 1-0. Gakpo betrad het veld vrijwel meteen daarna en minuten later stond hij aan de basis van de 2-0. Gakpo gaf mee aan Kostas Tsimikas, die op zijn beurt Salah bediende: 2-0.